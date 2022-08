“Konosuba!”: así se ve el primer tráiler de spin-off que estará protagonizado por Megumin

Este viernes 26 de agosto, la web oficial para la adaptación animada de la tercera temporada de “kono subarashii sekai ni shukufuku wo”, también conocido como “Konosuba!”, ha revelado un primer tráiler promocional para lo que será el primer anime inspirado en las novelas y mangas protagonizados por Megumin, titulado como “Konosuba: an explosion on this wonderful world!”. De momento, no se ha dado una fecha clara para su estreno más que una confirmación para el 2023.

Adicional al tráiler, también se compartió una ilustración promocional protagonizada por Megumin.

Konosuba - póster del spin-off. Foto: Studio Deen

¿Qué es “Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!”?

“Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!” es una serie de novelas ligeras escrita por Akatsuki Natsume, creador original de “Konosuba!”, e ilustradas por Mishima Kurone. Se trata de un spin-off de la historia que tiene a Kazuma como protagonista, cuyos eventos suceden un año antes de que él reviva en el mundo de fantasía.

La narrativa sigue la vida de Megumin cuando estaba en la escuela de magia. En estos tiempos, la joven maga dedicó cada momento libre de su vida en perfeccionar la cúspide de la magia ofensiva, Explosion! A la par con esto, “An explosion on this wonderful world!” también le da protagonismo a Yunyun, la autoproclamada rival de Megumin, y a Komekko, su hermana menor.

El momento en el que Megumin decidió aprender Explosion! en el manga de “Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!”. Foto: Media Factory

La novela de “Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!” también tiene dos adaptaciones al manga, que se comenzaron a publicar en 2016 y 2018 en la revista Comic Alive.

“Konosuba” es una obra original de Natsume Akatsuki, quien comenzó a publicar su novela ligera en las páginas de la revista Kadokawa Sneaker Bunko, de la editorial Shosetsuka ni Naro, desde el año 2006. En enero de 2016 recibió su primera adaptación animada, que estuvo producida por los Studios Deen. Así, tuvo un total de 10 episodios y un ova. La segunda temporada llegó en enero de 2017, con el apoyo del mismo estudio de animación; esta también tuvo 10 capítulos y un ova. En 2019 lanzó su primera película, realizada por J.C.Staff y con la dirección de Takaomi Kanasaki. La licencia fue por parte de Crunchyroll.

Konosuba - póster de la tercera temporada. Foto: Studio Deen

“Konosuba” - Sinopsis oficial

Kazuma Satou es un chico de preparatoria otaku, y hikikomori que no suele salir de casa; pero cuando lo hace, un fatídico (y ridículo) accidente acaba con su vida. En el otro mundo aparece una diosa ante él y le propone comenzar de nuevo su vida en un mundo de magia y espada, pero las condiciones son un tanto peculiares, así que tendrá que comenzar de cero como aventurero mientras es acompañado de una diosa.