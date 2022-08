“Dragon Ball”: ¿el poderoso Cell también fue un dios de la destrucción?

A la fecha “Dragon Ball” se ha convertido en uno de los shonen más grandes de todos los tiempos. El éxito del anime creado por Akira Toriyama ha llegado a tal punto que sus películas son estrenadas en todo el mundo.

La historia ha ido evolucionando a un gran ritmo y ha venido presentando a poderosos personajes, tal es el caso de ‘Los dioses de la destrucción’ de “Dragon Ball Super”.

"Dragon Ball" - los dioses de la destrucción. Foto: Toei Animation

Sin embargo, pocos fanáticos sabían es que era posible un dios de la destrucción. ¿De quién se trata?

Como se sabe, el anime fue emitido en varios países, por lo que las traducciones variaban levemente.

En 1992 fue publicado el episodio 160. En Latinoamérica llevó por nombre “Cell está completo”. En tanto, en Estado Unidos, fue “Battle Power Infinity!! Birth of the God of Destruction Named Cell” (¡Batalla del poder infinito! El nacimiento del dios de la destrucción llamado Cell).

"Dragon Ball" - capítulo 160. Foto: Toei Animation

Esto no puede tomarse de forma literal, ya que, por aquel entonces, aún no existía el concepto de dioses de la destrucción.

Akira Toriyama es el autor original de manga “Dragon Ball”. En el año 1984, comenzó con la serialización de su obra. En 1986, tras alcanzar un gran nivel de popularidad, se llevó a cabo la primera adaptación animada que contó con 153 episodios.

Más adelante, en 1989, se lanzó la continuación que tenía por título “Dragon Ball Z” con 291 capítulos animados. Sin embargo, en 1996, se ejecutó “Dragon Ball GT”, anime original producido por Toei Animation.

Tras 18 años, Akira Toriyama regresó a trabajar en su obra más popular al lanzar el anime “Dragon Ball Super”, relato ubicado después de la derrota de Majin Boo con 131 capítulos.

Dragon Ball Super. Foto: Toei Animation

“Dragon Ball Super” - sinopsis oficial

La historia del anime inicia aproximadamente seis meses después de la derrota de Majin Boo cuando la Tierra se ha convertido nuevamente en un lugar pacífico. Continúa con los acontecimientos de las películas “Dragon Ball Z: la batalla de los dioses” y “Dragon Ball Z: Fukkatsu no F”.