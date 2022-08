Luis Manuel Ávila como Gohan en “Dragon Ball”: “Fans recordarán otra vez su infancia”

Miles de fanáticos en Perú están a la espera del estreno de la aclamada película de Akira Toriyama, “Dragon Ball Super: Super Hero”, que se lanzará en pantalla grande este 18 de agosto.

En esa línea, este 11 de agosto, se llevó a cabo, gracias a Crunchyroll, una conferencia de prensa en el Four Seasons Hotels and Resorts de México, a la cual asistieron las voces más conocidas del anime: Mario Castañeda, René García, Carlos segundo, Eduardo Garza y Luis Manuel Ávila, quien dará vida a Gohan en esta nueva cinta.

En conversación con La República, el actor de doblaje Luis Manuel Ávila respondió a nuestra pregunta sobre su trabajo como Gohan. En ese sentido, aclaró qué es lo que ha venido haciendo para evitar las comparaciones con el fallecido Luis Alfonso Mendoza.

“Lo que he hecho es simplemente trabajar, abordar el personaje como estoy acostumbrado... lo trabajé como cualquier otro personaje que he hecho. Yo no puedo manejar (la crítica), yo manejo mi trabajo en escena y el cómo lo reciba cada quien es obviamente de manera personal. Pero el cariño que vi en el proyecto, con ese mismo cariño lo van a recibir, muchos recordarán cosas que han visto de niños”, dijo el actor.

“Evidentemente, habrá gente que dirá: ‘Oigan, no suena igual’. Es una circunstancia muy difícil para todos, lo que sucedió con Luis fue algo trágico... Ahora Luis Manuel Ávila tiene un paquete grande por el cariño que los fans le tienen (al personaje), pero creo que, en esta circunstancia, fue la mejor opción para el proyecto”, agregó René García, quien otorga voz a Vegeta.

"Dragon Ball Super: Super Hero" - actores de doblaje en conferencia de prensa. Foto: Crunchyroll

Como se sabe, el elenco de esta nueva película está conformado principalmente por:

Gohan - Luis Manuel Ávila

Goku - Mario Castañeda

Piccolo - Carlos Segundo

Vegeta - René García

Krillin - Eduardo Garza

Pan - Circe Luna

Dr. Hedo - Miguel Ángel Ruiz

Gamma 1 - Mark Winslow

Gamma 2 - Alan Fernando Velázquez

Magenta - Octavio Rojas

Carmine - Beto Castillo.

Falta poco para confirmar las cifras exactas sobre la duración de "Dragon Ball Super: Super Hero". Foto: Toei Animation

Esta nueva película de “Dragon Ball” estuvo dirigida por Tetsuro Kodama y contó con un variado elenco de voces japonesas, entre las que estuvieron Masako Nozawa (Son Goku, Son Gohan, Son Goku y Son Goten), Toshio Furukawa (Piccolo), Aya Hisakawa (Bulma), Ryo Horikawa (Vegeta), Mayumi Tanaka (Krillin), Takeshi Kusao (Trunks), Yūko Minaguchi (Videl), Yūko Minaguchi (Pan), Miyu Irino (Dr. Hedo), Hiroshi Kamiya (Gamma 1), Mamoru Miyano (Gamma 2), Volcano Ota (Magenta) y Ryota Takeuchi (Carmine).

“Dragon Ball” es un manga original del autor Akira Toriyama, quien comenzó con la serialización de su obra en 1984. El shonen se volvió popular tan rápido que, en 1986, se realizó la primera adaptación animada. Más adelante, en 1989, se lanzó la continuación: “Dragon Ball Z” con 291 capítulos.

En 1996, se llevó a cabo “Dragon Ball GT”, anime original producido por Toei Animation, quien dio un cierre definitivo a la historia a pesar de que el manga seguía en publicación.

Tras 18 años, Akira Toriyama regresó a trabajar en su obra más popular al lanzar el anime “Dragon Ball Super”, historia ubicada tras la derrota de Majin Boo, con 131 capítulos.

“Dragon Ball Super: Super Hero” - película con 2 horas y media de duración. Foto: Toei Animation

“Dragon Ball Super: Super Hero” - sinopsis oficial

Son Goku destruyó en su momento a la Patrulla Roja. Ahora, ciertos individuos han decidido continuar con su legado y crearon a los androides definitivos: Gamma 1 y Gamma 2. Ambos se autoproclaman “superhéroes” y deciden atacar a Piccolo y Gohan. ¿Cuál es el objetivo de la nueva Patrulla Roja?

Ante un peligro inminente, ¡llega el momento del despertar del superhéroe! El largometraje cuenta con el compromiso e intervención de Akira Toriyama, creador del manga.