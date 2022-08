“My Hero Academia”, manga 362: último episodio le dice adiós a uno de los queridos héroes

El día 1 de agosto salió a la venta la edición 34 de la revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha. En ella se publicó el capítulo 362 de “My Hero Academia”, manga escrito y dibujado por Kohei Horikoshi. A solo un par de días de tener el episodio disponible en la web de MangaPlus, se han dado a conocer los primeros spoilers.

El último capítulo estuvo lleno de emoción. Ante la ausencia de Deku, todos los héroes buscan desesperadamente detener a Shigaraki Tomura, quien se ha convertido en el receptor del All for One. Pero quien destacó mucho más fue Bakugo, quien con su nuevo equipo logró asestar poderosos golpes, pero no pudo hacer ningún daño y terminó siendo atrapado por el villano, que le infligió gran daño.

"My Hero Academia" - ¿Será este el adiós de Bakugo?. Foto: Shonen Jump/GoatPepito

¿Bakugo murió en el capítulo 362 de “My Hero Academia?

Los primeros spoilers del más reciente episodio de la obra de Horikoshi nos confirman lo que se venía rumoreando desde el lanzamiento del capítulo 360. Bakugo, pese a estar en un pésimo estado tras haber peleado contra All For One, no se ha rendido y sigue calculando un movimiento definitivo para poder herir al villano. Las viñetas que se han venido filtrando en redes sociales nos muestran que, efectivamente, el héroe logró ejecutar su ataque, pero esto le habría costado la vida, ya que al final tiene un flashback de su infancia, se encuentra con el OFA de All Might y termina con un cuadro de su rostro sin vida. ¿Cómo reaccionará Deku al ver a su amigo en ese estado?

El capítulo 362 estará publicado en Mangaplus el día domingo 7 de agosto y podrá leerse de manera totalmente legal y gratuita.

“My Hero Academia” - anime

La quinta temporada del anime llegó a su final con la emisión del capítulo 25, que fue lanzado el 25 de setiembre de 2021.

Al poco tiempo, el canal oficial en YouTube de TOHO Animation publicó un primer tráiler promocional de esta nueva entrega de “My Hero Academia”. En este avance se puede escuchar la voz de Isuku Midoriya, quien exclama: “Algo nuevo está despertando”. ¿A qué se referirá?

My Hero Academia - temporada 5, arco 2 - póster promocional. Foto: Weekly Shonen Jump

“My Hero Academia” es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien comenzó a publicar su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el año 2014. En 2016 tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tal que, hasta la fecha, tiene un total de cinto temporadas.