“Naruto”: dónde ver el anime online y cómo saltarse los episodios de relleno

Seguramente, en varias ocasiones, has intentado ver los animes “Naruto” y “Naruto Shippuden”. Sin embargo, no has podido entender el orden o simplemente desistías o te cansabas de ver tanto relleno.

Ahora que la obra de Masashi Kishimoto se encuentra en la plataforma de servicio streaming HBO Max, puedes ver todos los episodios sin ningún problema. Sumado a ello, te mostraremos la guía oficial para ver los episodios de “Naruto” y “Naruto Shippuden” sin la necesidad de ‘comerte’ el relleno.

A continuación, te mostraremos la guía oficial para ver los 500 episodios de la primera temporada de “Naruto” y “Naruto Shippuden”, con el tiempo exacto que debes ver entre cada capítulo y así evitar el relleno. ¿Estás preparado? ¡Aquí va!

Naruto guía para ver el anime sin relleno

Ver los episodios del 1-25.

Saltar el 26.

Mirar desde el 27 hasta el 96.

Saltar el 97.

Mirar desde el 98 hasta el 100.

Saltar desde el 107 hasta el 106.

Mirar desde el 107 hasta el 135.

Saltarse desde el 135 hasta el 219.

Ver el capítulo 220, desde el minuto 12:02.

"Naruto", el inicio. Foto: Shonen Jump

“Naruto Shippuden” guía para ver el anime sin relleno

Ver episodios 1-56.

Saltarse del 57 al 70 Ver el 71, pero solo los últimos 10 minutos.

Ver desde el 72 hasta el 89 y omitir desde el 90 hasta el 111.

Ver desde el capítulo 113 hasta el 143 Saltarte desde el 144 hasta el 151.

Ver desde el 152 hasta el 169.

Saltarte desde el 170 hasta el 171.

Ver desde el 172 hasta el 175.

Saltarte desde el 176 hasta el 196 Ver desde el 197 hasta el 222 Saltarte desde el 223 hasta el 242.

Ver desde el 243 hasta el 256. 257 – tiene una mitad de relleno / mitad de manga.

Saltarse desde el 258 hasta el 260.

Ver desde el 261 hasta el 278.

Saltarse desde el 279 hasta el 281.

Ver desde el 282 hasta el 283.

Saltarte desde el 284 hasta el 295.

Ver desde el 296 hasta el 302.

Saltarte desde el 303 hasta el 320.

Ver desde el 321 hasta el 346.

Saltarte desde el 347 hasta el 361.

Ver desde el 362 hasta el 375.

Saltarte desde el 376 hasta el 377.

Ver desde el 378 hasta el 388.

Saltarte desde el 389 hasta el 390.

Ver desde el 391 hasta el 393.

Saltarte desde el 394 hasta el 413.

Ver desde el 414 hasta el 415.

Saltarte desde el 416 hasta el 417.

Ver el 418. Saltar el 419.

Ver desde el 420 al 421.

Saltarte desde el 422 hasta el 423.

Ver desde el 424 hasta el 426.

Saltarte desde el 427 hasta el 457.

Ver desde el 458 (minuto 0:09:55) hasta el 459.

Saltarte desde el 460 hasta el 462.

Ver el 463. Saltarte desde el 464 al 468.

Ver desde el 469 hasta el 479.

Saltarte desde el 480 al 483.

Ver desde el 484 hasta el 500 (Estos son opcionales. Son historias de las novelas ligeras de Naruto y son canónicas)

"Naruto Shippuden". Foto Shonen Jump

La fama de la franquicia fue tal que en 2002 logró lanzar su primera adaptación animada con 220 episodios. Luego, en 2007 se llevó a cabo “Shippuden” con 500 episodios.

“Naruto” es uno de los animes más populares. Foto: Shonen Jump

“Naruto” - sinopsis oficial

Es una serie que cuenta la historia de un joven ninja llamado Naruto Uzumaki, que hará todo lo posible por ascender al máximo grado ninja de su aldea. Esto, con el propósito de ser reconocido como alguien importante. Dentro de él reside encerrado el Zorro de Nueve Colas (Kyubi), un demonio que atacó a la Aldea Oculta de la Hoja matando a muchas personas, por lo que Naruto es maltratado ahora por los ciudadanos de la aldea por considerarle peligroso.

La historia sigue a Naruto y al crecimiento individual de sus amigos junto a su desarrollo como ninja. Este se relaciona con Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, quienes forman el equipo siete junto a su sensei, Kakashi Hatake. Mientras ellos aprenden nuevas habilidades de ninja, moldear su chakra y conocer a nueva gente y escenarios, el protagonista lucha por su sueño.