“Digimon 02”: la historia del primer niño elegido: ¡No te pierdas los primeros minutos del film!

Este 30 de julio se llevó a cabo en Japón el famoso evento “DigiFes 2022″, en el cual año a año se reúnen miles de fanáticos de una de las franquicias más populares en todo el mundo, Digimon. Fueron muchas las novedades que se dieron, además de nuevos datos acerca de sus videojuegos como anuncios de merchandising. Pero lo que más ha llamado la atención fue el lanzamiento de los primeros minutos de su próxima película.

Si te emocionaste y lloraste con “Digimon adventure: last evolution Kizuna”, entonces no te puedes perder los primeros seis minutos de lo que será su secuela, “Digimon adventure 02: the beginning”.

Esta nueva cinta estará protagonizada por los niños elegidos de “Digimon adventure 02″, dejando en segundo plano a los originales, quienes en el film anterior aprendieron lo que era dejar ir a su compañero digimon. La historia se centrará en Davis, Cody, Yolei, TK, Kari y Ken, quienes deberán lidiar con un nuevo problema. Un digi huevo gigante ha aparecido encima de la torre de Tokyo. Nadie sabe de lo que se trata, hasta que aparece un joven afirmando saber todo sobre este fenómeno y revelando cómo es que él es el primer niño elegido de la historia.

El reparto de voces en japonés traerá a varios seiyuus de regreso, entre los que figuran:

Fukujuro Katayama como Daisuke Motomiya.

Junko Noda V-Mon.

Arthur Lounsbery como Ken Ichijoji.

Naozumi Takahashi como Wormmon.

Ayaka Asai como Miyako Inoue.

Kouichi Toochika como Hawkmon.

Yoshitaka Yamaya como Iori Hida.

Megumi Urawa como Armadimon.

Junya Enoki como Takeru Takaishi.

Miwa Matsumoto como Patamon.

M.A.O como Hikari Yagami.

Yuka Tokumitsu como Tailmon.

"Digimon Adventure 02: The Beginning" - nuevos diseños de personaje. Foto: Toei Animation.

“Digimon adventure: last evolution Kizuna” se estrenó en Japón el día 21 de febrero de 2020 e hizo lo propio en las salas de cine de Perú y el mundo el 24 de febrero del 2022. Esta historia estuvo protagonizada por Taichi y el resto de digidestinados de la primera temporada, quienes tuvieron que lidiar con la triste despedida de sus compañeros tras hacerse adultos y emprender su propio camino.