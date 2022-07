“One Piece”, manga 1.055, spoilers: secretos revelados y la sorpresa de Shanks en Wano

El lunes 25 de julio de 2022 fue publicada, en Japón, la edición n.º 31 de la conocida revista Weekly Shonen Jump, así como el tan esperado capítulo 1.055 de “One Piece”, el popular manga escrito y dibujado por Eiichiro Oda.

En los episodios anteriores, se pudo ver cómo el grupo conformado por los samuráis de Oden, los piratas de Kid y los Mugiwara lograron, finalmente, derrotar a Kaido, luego de una dura pelea.

Ahora, el momento de un cambio ha llegado. El pueblo de Wano ha sido liberado luego de 20 años, pero nuevos enemigos aparecen para acabar con esa paz.

Puedes leer el manga completo y en español este domingo 31 de julio, a través de la página oficial de la Shonen Jump, Mangaplus.

El capítulo retoma con la pelea entre los Vainas Rojas y el almirante Ryokugyuu, quien hace uso de todo el poder de su fruta, la mori mori no mi, desplegando un gran bosque por todo el campo de batalla, logrando atrapar a Raizo, Denjiro, Kawamatsu y Nekomamushi. En medio de la desesperación, Yamato le dice que es mejor pedir ayuda a Luffy y los demás, pero este se niega, ya que no quiere depender todo el tiempo de la ayuda de los Mugiwara y, al mismo tiempo, desea que Yamato sea libre y salga de Wano. Tras mostrar su voluntad, Momo consigue expulsar una bola de fuego que destruye el cuerpo del almirante, mas este se reintegra y les manifiesta que no pueden contra el poder de la naturaleza.

"One Piece" - Los kozuki vs. Ryokugyuu. Foto: Shonen Jump/Pirate King

Mientras tanto, al interior del castillo, el exshogun Sukiyaki le revela a Robin y Law que, en efecto, el arma ancestral Plutón se encuentra escondida en Wano, pero que, si desean liberarla, se van a destruir las fronteras del país. Es entonces cuando les dice que alguna vez la tierra de los samuráis estuvo al nivel del mar; no obstante, construyeron gigantescas murallas alrededor y, poco a poco, el agua de lluvia inundó todo, creando así las cataratas que protegen el lugar. Más adelante, los habitantes reconstruyeron todo en la parte más alta. Por lo que, si quieren sacar el armamento mencionado, se deben destrozar los límites de la nación.

"One Piece" - Sukiyaki revela a Robin y Law los secretos de Wano. Foto: Shonen Jump/Pirate King

De regreso en el exterior, Ryokugyuu no se rinde y es, entonces, cuando siente un poderoso haki del rey. Se trata de Shanks, quien se encuentra a las afueras de Wano; al sentir esto, el almirante sale corriendo del lugar, señalando que no planea enfrentarse al pelirrojo ni a su pandilla. Después vemos a Shanks decir “¿Tanto miedo le tienen? ¡A la nueva era!”. Finalmente, tenemos un cuadro de Luffy, Jimbe, Zoro y Sanji, que presenciaban a lo lejos la pelea de los Vainas Rojas y están admirados por lo logrado por Momonosuke.

"One Piece". Foto: Shonen Jump/Pirate King

“One Piece” es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En 1999, recibió su adaptación animada, que es emitida hasta la fecha con más de 900 capítulos. El cómic lleva 1.005 episodios y se ha editado 97 volúmenes en varias editoriales para diferentes países.

"One Piece" - Arco de Wano. Foto: Toei Animation

¿De qué trata “One Piece”?

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el ‘Rey de los Piratas’, Gold Roger. Pero antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.