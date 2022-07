“Dragon Ball Super: Super Hero”: Lalo Garza dio sus primeras impresiones sobre nueva película

Cada vez falta menos para el tan esperado estreno de la nueva película de Akira Toriyama, “Dragon Ball Super: Super Hero”, que ha sido confirmada para lanzarse en los cines de Perú y el resto de Latinoamérica con doblaje al español latino. Miles de fanáticos están emocionados por disfrutar de esta nueva historia. ¿Pero qué opinó Lalo Garza, director de doblaje, sobre esta producción?

En una reciente entrevista, el actor de doblaje declaró lo siguiente: “La película me encanta, ¿y saben por qué? Esto no es un spoiler, pues se percibe en los trailers y Akira Toriyama lo declaró antes. ¡Porque la historia no gira en torno a Goku! ¡Es una maravilla que la historia se centre en otros personajes, tan ricos y fascinantes, que su creador ha hecho y que nos han emocionado por tanto tiempo! Krillin tiene más diálogos que Goku. Con eso te digo todo, ¡y eso me encanta!”, dijo la voz de Krillin.

"Dragon Ball Super: Super Hero" - Lalo Garza. Foto: Crunchyroll

Como se recuerda, la película de “Dragon Ball” se estrenó el último 11 de junio e hizo explotar las redes sociales. Ahora tendrás la oportunidad de disfrutarla de manera legal e incluso en tu idioma, ya que se anunció también que la producción estará disponible con doblaje latino desde el día 8 de agosto de este 2022.

“Dragon Ball Super: Super Hero” llegará el 8 de agosto a Perú. Foto: Toei Animation

Esta nueva película de “Dragon Ball” estuvo dirigida por Tetsuro Kodama y contó con un variado elenco de voces japonesas, entre las que estuvieron Masako Nozawa (Son Goku, Son Gohan, Son Goku y Son Goten), Toshio Furukawa (Piccolo), Aya Hisakawa (Bulma), Ryo Horikawa (Vegeta), Mayumi Tanaka (Krillin), Takeshi Kusao (Trunks), Yūko Minaguchi (Videl), Yūko Minaguchi (Pan), Miyu Irino (Dr. Hedo), Hiroshi Kamiya (Gamma 1), Mamoru Miyano (Gamma 2), Volcano Ota (Magenta) y Ryota Takeuchi (Carmine).

“Dragon Ball” es un manga original del autor Akira Toriyama, quien comenzó con la serialización de su obra en 1984. El shonen se volvió popular tan rápido que en 1986 se realizó la primera adaptación animada, que recibió un total de 153 episodios. Más adelante, en 1989, se lanzó la continuación, titulada “Dragon Ball Z”, con 291 capítulos animados.

Sin embargo, en 1996, se llevó a cabo “Dragon Ball GT”, anime original producido por Toei Animation que dio un cierre definitivo a la historia a pesar de que el manga seguía en publicación.

Tras 18 años, Akira Toriyama regresó a trabajar en su obra más popular al lanzar el anime “Dragon Ball Super”, historia ubicada tras la derrota de Majin Boo, con 131 capítulos.

“Dragon Ball Super: Super Hero” - película con 2 horas y media de duración. Foto: Toei Animation

“Dragon Ball Super: Super Hero” - sinopsis oficial

Son Goku destruyó en su momento a la Patrulla Roja. Ahora, ciertos individuos han decidido continuar con su legado y crearon a los androides definitivos: Gamma 1 y Gamma 2. Ambos se autoproclaman “superhéroes” y deciden atacar a Piccolo y Gohan. ¿Cuál es el objetivo de la nueva Patrulla Roja?

Ante un peligro inminente, ¡llega el momento del despertar del superhéroe! El largometraje cuenta con el compromiso e intervención de Akira Toriyama, creador del manga y quien está detrás de la historia original, el guion y el diseño de personajes del filme.