“One piece”: ¡Confirmado! Popular manga shonen llegará a su final en los próximos 3 años

Tras un largo mes de descanso, el mangaka Eiichiro Oda regresó a su ritmo normal de trabajo y publicó el tan esperado capítulo 1054 de “One piece”. Con el dibujante de regreso, la revista Weekly Shonen Jump tuvo la gran idea de juntar a sus dos mangakas más populares, Oda y Gosho Aoyama, para llevar a cabo una ronda de preguntas y respuestas.

Entre idas y vueltas, Oda no pudo evitar revelar un dato importantísimo. Según el dibujante, a “One piece” no le quedarían más de tres años. Aunque esto no es algo seguro, porque en ocasiones anteriores también dio anuncios así, pero la historia se siguió extendiendo.

La conocida página “Los Mugiwara One piece”, con apoyo del traductor “Artur - Library of Ohara”, hicieron pública una parte de la entrevista:

"One Piece". Foto: Shonen Jump/Los Mugiwara One Piece"

“One piece” es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En 1999, recibió su adaptación animada, que es emitida hasta la fecha con más de 900 capítulos. El cómic lleva 1.005 episodios y ha sido editado 97 volúmenes en varias editoriales para diferentes países.

One Piece - Arco de Wano. Foto: Toei Animation

¿De qué trata “One piece”?

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el ‘Rey de los Piratas’, Gold Roger. Pero antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al planeta a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así, dio inicio a lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.