“One Piece”: ¿quién es Akagami Shanks y por qué podría ser el villano final del manga y anime?

Este lunes 18 de julio, la conocida revista Weekly Shonen Jump publicó el capítulo 1.054 de la obra más popular de Eiichiro Oda, “One Piece”. Este episodio ha llenado de emoción a todos sus lectores porque presenciaron la lucha contra un nuevo almirante y también por confirmar que Sabo, el hermano de Luffy, sigue con vida tras haberse convertido en una figura clave para los revolucionarios en el mundo.

Pero lo que más ha generado emoción y también dudas ha sido la aparición de Shanks, quien proclamó que desde ahora irá en busca del anhelado One Piece.

¿Quién es Shanks y por qué es tan importante?

Akagami Shanks es uno de los personajes más importantes de “One Piece” por varias razones.

Inspiración de Luffy: Shanks fue quien motivó a Luffy a salir al mar y convertirse en un pirata. Incluso llegó a darle su sombrero de paja, el mismo que —más adelante nos enteraríamos— perteneció al ex rey de los piratas, Gol D. Rogger.

Es un poderoso yonko: Aún siendo joven, Shanks fue nombrado como uno de los cuatro emperadores del mar, con lo cual ganó gran influencia. Su aparición en Marineford dejó en claro que tanto piratas como marines le temen, sobre todo por detener la guerra con solo decirlo.

Formó parte de la tripulación del ex rey pirata: En los recientes capítulos del manga y anime se ha confirmado que Shanks estuvo en el barco de Gol D. Rogger y que incluso estuvo cerca de llegar al One Piece, pero no llevaron a los más pequeños en ese entonces.

"One Piece" - la historia de Shanks. Foto: Shonen Jump

¿Podría Shanks ser el villano final?

Mucho se especula sobre quién será el último rival de Luffy en la búsqueda del One Piece. Algunos creen que la pelea final será contra Kurohige, pero la balanza se inclina más hacia el misterioso Shanks. Como se recuerda, tras darle el sombrero de paja, el pelirrojo le dice a Luffy que lo busque en el mar y se lo devuelva, y ahora se sabe que el pirata irá a por el tesoro final. ¿Será que veremos la tan esperada lucha entre maestro y alumno?

“One Piece” es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En 1999 recibió su adaptación animada, que es emitida hasta la fecha y ha superado los 900 capítulos. El cómic lleva 1.005 episodios y se han editado 97 volúmenes en varias editoriales para diferentes países.

One Piece - Arco de Wano. Foto: Toei Animation

¿De qué trata “One Piece”?

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el ‘Rey de los Piratas’, Gold Roger. Antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.