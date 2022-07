“Porco Rosso” cumple 30 años: la joya del Studio Ghibli para ver en familia

“Porco Rosso” de Hayao Miyazaki nos presentó a un piloto aviador convertido en cerdo, sacado de Casablanca, antifascista, cazarrecompensas independiente y azote de los piratas aéreos. Él vive en el periodo de entreguerras, pero su corazón solo orbita en las nubes y late por una dama.

Poco vale dar mayores detalles de su trama al ser sencilla, mas no simple. Está tan llena de optimismo, esperanza y bondad que nos hace recuperar la fe en el mundo. Engaño o no, ahí está su magia y la razón por la que quisiéramos que los minutos no acabasen nunca.

Algo sobresaliente es que la cinta nunca pierde consonancia en el tono. Surca portentosamente entre la fantasía y la realidad. En ese sentido, podemos decir que está equilibrada y permite que puedan disfrutarla tanto niños como adultos. No es fácil resistirse a su romanticismo.

Como nos tiene acostumbrados el Studio Ghibli, la tradicional animación es de primer nivel, llena de colores y viveza. Esto se logró gracias, sobre todo, a sus bellas secuencias de vuelo por encima del mar Adriático, que se convierten en una infaltable protagonista del film.

Estas se lucen narturalmente en función del relato, como si se dibujara sin esfuerzo. Despues de todo, la pasión por el vuelo es parte de Porco Rosso, así como del mismo Hayao Miyazaki. “Un cerdo que no vuelva solo es un cerdo”, expresa y nosotros agradecemos que así funcione este fantástico mundo.

La película fue titulada originalmente como "Kurenai no buta". Foto: Studio Ghibli

¿Por qué el aviador protagonista es un cerdo? La película no te lo explica ni tiene la necesidad de desplegar su encantadora historia. Los misterios de la vida son grandes, aunque puede hallar respuesta quien explore la metáfora implícita y los minuciosos detalles.

Puede que “Porco Rosso” no esté en la selecta élite de obras maestras, pero sí es de las mejores obras de Hayao Miyazaki y, por ende, está entre las mejores películas animadas que podrías encontrarte. Si quieres una animación cándida, entrañable y divertida, esta es tu historia.