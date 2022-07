¿Quieres encontrar más animes en Netflix? Con estos códigos podrás aprovechar el buscador al máximo

¿Sufriendo tras la prohibición de las páginas piratas en Perú? Aquí tenemos la solución. Si estás aburrido y no sabes qué anime ver, puedes encontrar nuevos y novedosos títulos en el catálogo de Netflix sin necesidad de perderte entre cientos de series de las cuales no estás seguro de cuál podría encajar con tus gustos.

Animes - novedades. Foto: Netflix

Si eres fanático o fanática de las series de anime de terror, romance o acción, entonces este consejo para dividir el catálogo por géneros te va a gustar. Solo debes seguir los siguientes pasos.

Un detalle importante a tomar en cuenta es que no debes realizar la búsqueda directamente desde la aplicación en tu dispositivo, sino que es necesario ingresar a la web oficial desde el navegador de tu preferencia y colocar el link https://www.netflix.com/browse/genre/. Una vez dentro podrás colocar uno de los códigos y presionar en buscar. Si no sigues estos pasos, te seguirá apareciendo un catálogo general y no el que deseas.

6721 Series de anime.

10695 Anime de terror.

3063 Películas de anime.

9302 Anime comedias.

2653 Anime acción.

2729 Anime Sci-Fi.

452 Anime dramas.

11146 Anime fantástico.

11881 Animación para adultos.

Animes - catálogo. Foto: Netflix

Siguiendo los pasos mencionados podrás encontrar de forma mucho más fácil y rápida un anime que vaya acorde con tus gustos.