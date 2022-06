“One Piece: Film Red”: La cantante Uta es la protagonista del nuevo teaser para la cinta animada

Este miércoles 22 de junio, la web oficial para la adaptación animada de One Piece, obra escrita y dibujada por el mangaka Eiichiro Oda, ha revelado nuevos detalles acerca de la película del anime que llevará por nombre “One Piece Film Red”. En esta ocasión se compartió con todos los seguidores un nuevo teaser promocional que está protagonizado por la personaje Uta, la hija de Shanks, con el tema de fondo “I am the strongest” interpretado por la cantante Ado.

Adicional a esto, se ha compartido una ilustración especial de la cantante dibujada por el mangaka Eiichiro Oda.

One Piece: Film Red - Ilustración de Ado Foto: OP_FilmRed

La cinta está confirmada para estrenarse el día 6 de agosto de este año.

A través de su cuenta en Twitter, el mangaka Eiichiro Oda compartió el siguiente mensaje con relación a este nuevo lanzamiento.

One Piece Film Red - Comunicado de Eiichiro Oda. Foto: Los Mugiwara One Piece / Traducción: Aragaki Ayase

One Piece es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En el año 1999, recibió su adaptación animada, que es emitida hasta la fecha con más de 900 capítulos. El manga lleva 1.005 episodios y ha publicado 97 volúmenes en varias editoriales para diferentes países.

One Piece - Arco de Wano. Foto: Toei Animation

¿De qué trata One Piece?

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el Rey de los Piratas Gold Roger. Pero antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran era de la piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.