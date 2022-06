“My hero academia 6”: nuevo tráiler adelantó épico enfrentamiento entre héroes y villanos

Este martes 21 de junio, la cuenta oficial en Twitter para la adaptación animada del manga escrito y dibujado por el mangaka Kohei Horikoshi, “My hero academia”, reveló un nuevo tráiler promocional para la que será su sexta temporada. Este nuevo adelanto muestra un poco de la tan esperada guerra entre héroes y villanos. Asimismo, se ha dado a conocer que la serie será estrenada entre octubre y diciembre de este 2022.

Adicional al nuevo adelanto, se compartió otro póster promocional, en este caso protagonizado por Deku, portador de One for All, y Shigaraki Tomura, portador del All for One.

My Hero Academia -nuevo póster promocional de sexta temporada. Foto: Weekly Shonen Jump

La quinta temporada del anime llegó a su final con la emisión del capítulo 25, que fue lanzado el 25 de setiembre de 2021 y llegó a su final en diciembre de ese mismo año.

Tras el final de la cuarta entrega de “My hero academia”, la Shonen Jump, revista en la que se publica el manga de “MHA”, dio a conocer el primer póster promocional para la quinta temporada que ya está en producción.

Al poco tiempo, el canal oficial en YouTube de TOHO Animation publicó un primer tráiler promocional de esta nueva entrega de “My hero academia”. En este avance se puede escuchar la voz de Isuku Midoriya, quien exclama: “Algo nuevo está despertando”. ¿A qué se referirá?

My Hero Academia - temporada 5, arco 2 - póster promocional. Foto: Weekly Shonen Jump

“My hero academia” es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien comenzó a publicar su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el año 2014. En 2016 tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tal que, hasta la fecha, tiene un total de cinto temporadas.