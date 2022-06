Si tal vez no te has animado aún a disfrutar de la obra más popular de Akira Toriyama, “Dragon Ball”, tal vez sea por la gran cantidad de capítulos o quizás por no entender en qué orden verla. Esta serie está considerada como una de las más valoradas de la industria, con un fandom que abarca todo el mundo.

Por si se te antoja pasar un buen rato con este shonen, te dejamos el orden cronológico para ver todo “Dragon Ball”.

PUEDES VER Pokémon: este era el aspecto original de las queridas criaturas antes de ser cambiadas en el anime

Dragon Ball

Emitido entre 1986-1989

Capítulos: 153.

El anime que lo inició todo contó la historia del pequeño Gokú y la búsqueda por las esferas del dragón, él lucha en el camino contra algunos villanos.

Dragon Ball - temporada 1. Foto: Toei Animation

Dragon Ball Z

Emitido entre 1989-1996

Capítulos: 291.

Sin duda alguna, la saga que mostró a los rivales más poderosos de todos, entre ellos, Freezer, Majin Boo y Cell.

Dragon Ball - temporada 2. Foto: Toei Animation

Dragon Ball GT (Fuera del canon)

Emitido en 1997

Capítulos: 64.

Aunque no es canónica, es considerada como una de las sagas más recordadas por los fanáticos, ya que le dio cierre en su momento al anime. Hizo llorar a todos con su final emotivo.

Dragon Ball - temporada 3. Foto: Toei Animation

Dragon Ball Kai (Remake)

Emitido entre 2009-2011

Capítulos: 167.

Tras varios años se intentó sacar una nueva versión animada del shonen, un tanto más fiel a lo visto en el manga.

Dragon Ball - remake. Foto: Toei Animation

Dragon Ball Super

Emitido entre 2015-2018

Capítulos: 131.

Luego de una larga ausencia, Akira Toriyama continúa con su historia, mostrando una continuación a los hechos sucedidos tras la saga de Boo.

Dragon Ball temporada 4. Foto: Toei Animation

“Dragon Ball” es un manga original del autor Akira Toriyama, quien comenzó con la serialización de su obra en 1984. El shonen se volvió popular tan rápido, que en 1986 se llevó a cabo la primera adaptación animada, que recibió un total de 153 episodios. Más adelante, en 1989 se lanzó la continuación que llevó por título “Dragon Ball Z”, con 291 capítulos animados. En 1996 se llevó a cabo “Dragon Ball GT”, anime original producido por Toei Animation, que dio un cierre definitivo a la historia pese a que el manga seguía en publicación.

Tras 18 años, Akira Toriyama regresó a trabajar en su obra más popular al lanzar el anime “Dragon Ball Super”, historia ubicada tras la derrota de Majin Boo, y con 131 capítulos llevó los niveles de poder a un nuevo límite.

Dragon Ball Super. Foto: Toei Animation

“Dragon Ball Super” - sinopsis oficial

La historia del anime se inicia aproximadamente seis meses después de la derrota de Majin Boo, cuando la Tierra se ha convertido nuevamente en un lugar pacífico, y continúa con los acontecimientos de las películas “Dragon Ball Z: la batalla de los dioses” y “Dragon Ball Z: Fukkatsu no F”, además de contar la narrativa posterior.