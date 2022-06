El Día del Padre es una fecha para darle sus gustos a papá, pero lo más importante —y lo que seguramente él valora más— es que pasen un buen rato juntos. En ese sentido, ¿qué mejor manera que lograr que se vea inmerso en uno de tus pasatiempos y, además, lo disfrute? Si ver anime es lo tuyo, puedes aprovechar esta lista de recomendaciones que podrían gustarle a ser querido.

Vale resaltar que esta relación está elaborada a criterio personal, y no en función a si un anime es objetivamente mejor que el otro o no. Tampoco se trata de una que incluye títulos en los que hay específicamente padres e hijo. El hilo conductor de lo que verás a continuación es que son series que pueden ser disfrutadas por un público más adulto.

Gendo Ikari de "Neon Genesis Evangelion" es uno de los padres más icónicos del anime. Foto: Gainax

Neon Genesis Evangelion (1995)

El anime más popular e icónico del listado. “Neon Genesis Evangelion” es un título que muy probablemente tu padre ya haya visto o, por lo menos, del que ya conozca su existencia. Más allá de la notoriedad de su opening “Zankoku na Tenshi no Thesis”, Evangelion es una serie muy compleja que, hasta hoy en día, sigue generado discusiones entre sus fans.

Si lograste convencer a papá de aventurarse contigo a descubrir si finalmente Shinji se subió o no al robot y qué pensaba Gendo sobre su hijo, asegúrate que también se anime a ver la secuela “Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion”. La cinta es aún más confusa que la serie principal, pero te presenta un final impresionante e inolvidable en la historia del anime.

Monster (2004)

Un anime muy maduro como “Monster”, que además es un thriller psicológico con una trama multi-layer. Es la mejor opción para exponer la falacia que gira en torno a que los dibujos animados son para niños. Con 74 episodios, el anime producido por Madhouse es una adaptación fiel y muy bien hecha del manga más popular del aclamado Naoki Urasawa.

El neurocirujano prodigio Kenzo Tenma tuvo que elegir entre operar al alcalde de la ciudad o hacer lo mismo con un niño herido de bala. Su decisión de salvar al infante lo llevó a perder el respaldo del director del hospital alemán en el que trabajaba, y su vida dio un giro total tras enterarse años después que este chico se había convertido en un asesino serial.

Inuyashiki (2017)

“Inuyashiki” es uno de los animes que se encuentran aquí para reconocer a uno de los mejores padres del medio. Del creador de “Gantz”, llegó la historia de Ichirou Inuyashiki, un hombre cuya vida se ha tornado miserable: se encuentra debilitado por las durezas de la rutina, su familia no lo aprecia y tiene cáncer. A pesar de todo, él trata de sacar lo mejor de esto y adapta a un perro para que lo acompañe.

Todo cambia cuando un objeto extraterrestre le cae del cielo y le da un cuerpo sano y mecánico. Cuando se lamentaba por sentir que perdió su humanidad, el agradecimiento de un indigente al que le salvó la vida lo convence para usar su nuevo poder en ayudar a este tipo de personas. Y, eventualmente, tendrá que emplearlos para salvar al mundo.

Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu (2016)

“Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu” es el anime más “maduro” de la lista, ya que el sector demográfico al que está dirigido es un público adulto. Se trata de un relato histórico que se enfoca en las relaciones humanas y el Rakugo, un arte tradicional japonés basado en monólogos humorísticos. La historia se desarrolla tanto en el presente como en el pasado.

Yakumo Yuurakutei, un maestro del Rakugo, inspira con su performance a Yotarou, un joven y ex Yakuza que se ve determinado a empezar de nuevo y que este hombre lo acepte como su discípulo. Es así como Yakumo recuerda la historia de su vida y se la relata: cómo empezó y creció con el arte, las experiencias con su rival y compañero de vida, las épocas duras por la guerra, y muchos relatos más.

Neo Ranga (1998)

Este es el anime más contemporáneo a Evangelion, y de lejos el menos reconocido popularmente de la lista. No obstante, “Neo Ranga” es uno de los títulos que mejor demuestra las posibilidades creativas de este medio audiovisual. Con 48 episodios de 15 minutos cada uno, esta es la mejor opción si quieres mostrarle a tu papá algo extraño, loco y complejo.

Minami, Ushio y Yuuhi Shimabara son tres hermanas que viven en Tokio, y que un día descubren que han heredado el control de un Dios antiguo llamado Ranga. Este ser despertó en una isla desolada en el Pacífico y, tras llegar a la capital japonesa para ponerse a las órdenes de las chicas, desatará una serie de conflictos de intereses. Política, moral, problemas sociales, religión y militares: “Neo Ranga” tiene de todo.