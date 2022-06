One Piece, manga 1053: ¿Buggy yonko? Estos son los 4 nuevos emperadores del mar

El lunes 13 de junio de 2022 fue publicada en Japón la edición n.º 24 de la conocida revista Weekly Shonen Jump, así como el tan esperado capítulo 1.053 de One Piece, el popular manga escrito y dibujado por Eiichiro Oda.

En los episodios anteriores, se pudo ver cómo el grupo conformado por los samuráis de Oden, los piratas de Kid y los Mugiwara lograron finalmente derrotar a Kaido, luego de una dura pelea.

Ahora, el momento de un cambio ha llegado. El pueblo de Wano debe ser liberado de los 20 años de sufrimiento que pasó.

PUEDES VER Conoce cuáles son los 10 animes más vistos en Perú y el mundo

Puedes leer el manga completo y en español este domingo 19 de junio a través de la página oficial de la Shonen Jump, Mangaplus.

El capítulo de esta semana comienza mostrando como los miembros del gobierno mundial están desesperados luego que la fotografía de Luffy como Joy Boy fuera filtrada a los de la prensa y estos la usaran para publicar los nuevos anuncios de recompensas, en lo que se ve como Mugiwara, Kid y Law valen ahora 3 mil millones de Berrys. Rápidamente en todo el mundo se esparce la noticia de como Big Mom y Kaido fueron derrotados en Wano, además de ahora conocer a Luffy como un miembro descendiente de los “D.”.

One Piece 1053 - las nuevas recompensas. Foto: Shonen Jump/Joker Fansub

Mientras tanto, en Wano, el festival para celebrar la caída del tirano ha comenzado. Todos en la capital de las flores están felices, Luffy y sus compañeros se divierten. Momo recuerda como Mugiwara le pide que no se haga público que fue él quien derrotó a Kaido, ya que no desea ser visto como un héroe. En otro lugar, Nico Robin se encuentra analizando el Poneglyph hasta que aparece ante ella Tengu, quien le revela que en verdad es el padre de Kozuki Oden, el viejo shogun Kozuki Zukiyaki, esto sorprende a la joven, que no pierde el tiempo y pregunta acerca del arma ancestral, Pluton.

One Piece 1053 - revelación de los kozuki. Foto: Shonen Jump/Joker Fansub

De regreso en el festival, Kid le muestra a Luffy el diario, mostrando a todo el mundo quienes han sido nombrados como los 4 nuevos emperadores del mar, encabezados por Shanks, seguido por Buggy, Kurohige y Luffy. Mientras todo están celebrando, a las afueras de la capital de las flores se encuentra Ryokugyu, un almirante de la marina que ha llegado con el objetivo de capturar al recién nombrado como yonko.

One Piece 1053 - anuncio de los nuevos yonko. Foto: Shonen Jump/Joker Fansub

One Piece es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En 1999 recibió su adaptación animada, que es emitida hasta la fecha con más de 900 capítulos. El manga lleva 1.005 episodios y ha publicado 97 volúmenes en varias editoriales para diferentes países.

One Piece - Arco de Wano. Foto: Toei Animation

¿De qué trata “One Piece”?

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el ‘Rey de los Piratas’ Gold Roger. Pero antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.