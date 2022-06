“Otaku Elf”: anuncian producción del anime del popular manga de comedia

Los fans de los slice of life amanecieron con muy buenas noticias, pues el divertido manga “Otaku Elf” tendrá una adaptación al anime. La obra del mangaka Akihiko Higuchi, conocida como “Edomae Elf” en japonés, compartió el tráiler del proyecto que será producido por el estudio C2C (“Majo no Tabitabi”, “Harukana Receive”).

El tráiler de “Otaku Elf” mostró a los dos personajes principales en diversas situaciones cómicas y divertidas. La joven dincella Koito Koganei será interpretada por Yuka Ozaki (“Kemono Friends”), y la deidad del santuario, la elfa Elda, por Ami Koshimizu (“Spice and Wolf”, “Kill la Kill”).

La presentación de Koito Koganei de "Otaku Elf". Foto: @edomae_elf

“Otaku Elf” – fecha de estreno

A pesar de ya haber producido un tráiler completo con voces, el anime de “Otaku no Elf” aún no confirma cuándo será su estreno.

El primer visual promocional del anime de "Otaku Elf". Foto: C2C

Staff de “Otaku Elf”

La producción de “Otaku Elf” tendrá dos nombres importantes que ya han trabajado anteriormente en animes del estudio C2C: el director será Takefumi Anzai (“Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu”), y Takeshi Oda (“Majo no Tabitabi”) se encargará del diseño de personajes. Por otro lado, Shogo Yasukawa (“Shokei Shoujo no Virgin Road”) hará el script, y Akito Matsuda (“Hibike Euphonium”) la música.

La presentación de Elda de "Otaku Elf". Foto: @edomae_elf

Sinopsis de “Otaku no Elf”

Koganei Koito trabaja como miko adolescente en el Santuario Takamimi, atendiendo a los caprichos de su residente: ¡una elfa de cientos de años que ama los videojuegos tanto como odia salir! Preparen sus ofrendas para la elfa otaku (algunas bebidas energéticas, papas fritas y videojuegos funcionarán muy bien) y observen cómo sus nuevos amigos se esfuerzan por llevarle el ritmo.