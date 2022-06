El último 1 de abril se dio inicio a la segunda temporada de estrenos anime 2022. Fueron varios títulos los que se lanzaron, desde obras totalmente nuevas hasta algunos regresos. Entre la amplia lista de series, una de las más esperadas por los amantes de la animación japonesa fue la segunda temporada de ‘’Tate no yuusha no nariagari’', la historia del joven héroe del escudo en un mundo desconocido.

Tate no yuusha 2 - capítulo 11, adelanto. Foto: Crunchyroll

Tate no yuusha 2, capítulo 11- sinopsis

Naofumi y sus amigos están felices de volver a ver a Raphtalia. Glass y los demás también se unen a Kizuna y se regocijan con su reunión, pero Kizuna acusa a las Glass de invadir otro mundo. Por esa razon, esta jura no luchar contra Naofumi y decide buscar otra forma de arregalar las cosas. Mientras tanto, la mano del diablo de Kyo se acerca.

¿Dónde, cuándo y cómo ver el undécimo episodio de “Tate no yuusha no nariagari 2″?

El capítulo 11 de “Tate no yuusha no nariagari 2″ se estrenará en Japón este 15 de junio de 2022 a las 9.30 a. m. (hora peruana). En el mismo horario, se podrá ver a través del servicio de streaming Crunchyroll. A continuación, compartimos las respectivas fechas de estreno en países latinos:

México, Centroamérica (excepto Panamá): miércoles 15 de junio a las 8.30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: miércoles 15 de junio a las 9.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: miércoles 15 de junio a las 10.30 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: miércoles 15 de junio a las 11.30 a. m.

“Tate no yuusha no nariagari”, conocido también como “The rising of the shield hero”, es una novela ligera que comenzó a ser publicada en el 2012 por la editorial Shosetsuka ni Naro. En agosto de 2017, la casa editora Media Factory lanzó al mercado un manga inspirado en la popular historia. Finalmente, en 2019, se llevó a cabo la primera adaptación animada de la obra, que estuvo dirigida por Takao Abo en los estudios Kinema Citrus.

Crunchyroll habló un poco sobre la nueva trama del anime y de lo que harán los personajes en esta segunda entrega. “Como Naofumi, Raphtalia y Philo están obteniendo nuevos compañeros, también se encuentran con un nuevo enemigo. Conoce a la enorme tortuga que lleva una ciudad en su espalda y mira cómo el Héroe Escudo y su equipo lucharán a lo largo de su viaje”, expresó.

Ahora que Naofumi es promocionado como un héroe apropiado, él sale al mundo para cubrir a las otras regiones indefensas de la amenaza de las olas. Sin embargo, tras descubrir que estas son las armas de los defensores de otro mundo, las cosas se volverán mucho más difíciles para él.

Tate no yuusha 2 - ilustración del siguiente arco. Foto: Crunchyroll

“Tate no yuusha” - sinopsis

Naofumi es un chico normal de preparatoria que un día es transportado a otro mundo gracias a un libro mágico. En ese lugar, deberá convertirse en el Héroe Escudo, junto a otros tres hombres. Emocionado por la misión, parte a la aventura, pero al poco tiempo es traicionado por su equipo, lo cual lo lleva a dejar de confiar en las personas y a convertirse en un renegado. Ahora, el joven héroe deberá arreglárselas para enfrentarse a los peligros de las olas de oscuridad.