Este martes 14 de junio, la web oficial para la adaptación animada de “Overlord”, la novela ligera escrita por Kugane Maruyama e ilustrada por So-Bin, reveló un nuevo tráiler para su cuarta temporada en televisión. Este adelanto ha confirmado la tan ansiada fecha de estreno para la continuación de la popular historia. La emisión de “Overlord IV” dará inicio en el día 5 de julio de este 2022.

Como se recuerda, el último 8 de mayo de 2021 se confirmó que “Overlord” lanzaría una cuarta temporada, para adaptar el siguiente arco de la novela ligera.

"Overlord" - nuevo póster promocional de cuarta temporada. Foto: Madhouse

El personal confirmado para esta nueva producción incluye a los siguientes integrantes:

Directora: Naoyuki Itou

Supervisor de guiones de serie: Yukie Sugawara

Diseño de personajes original: So-Bin

Diseño de personaje: Satoshi Tasaki

Producción de animación: Madhouse.

De momento, también se ha dado a conocer que varios de los seiyuus volverán para interpretar sus viejos papeles, entre ellos se encuentran:

Satoshi Hino como Ains

Yumi Hara como Albedo

Sumire Uesaka como Shalltear

Emiri Kato como Aura

Yumi Uchiyama como Mare

Masayuki Katou como Demiurge

Kenta Miyake como Cocytus.

"Overlord" - Personajes principales. Foto: Madhouse

La primera temporada del anime “Overlord” contó con un total de 13 episodios que se estrenaron en Japón en julio de 2015. Estos llegaron a todo el mundo gracias al servicio de streaming Funimation, que en 2016 lanzó su doblaje en Blu-ray y DVD. La segunda temporada de la serie se emitió entre enero y abril de 2018, y sumaron un total de 13 episodios. Estos fueron subidos a la web oficial de Crunchyroll. Finalmente, la tercera temporada llegó en julio de 2018 y terminó en diciembre de ese mismo año.

"Overlord" - póster promocional, temporada 1. Foto. Madhouse

“Overlord” - sinopsis oficial

La historia de la franquicia tiene lugar en el año 2138, cuando los juegos de realidad virtual están en auge. Yggdrasil, un popular juego en línea, se cierra silenciosamente un día. Sin embargo, el protagonista, Momonga, decide no cerrar la sesión. Momonga luego se transforma en la imagen de un esqueleto como “el mago más poderoso”. El mundo continúa cambiando, y los personajes no jugadores (NPC) comienzan a demostrar emociones. Al no tener padres, amigos o un lugar en la sociedad, este joven común y corriente se esfuerza por apoderarse del nuevo mundo en el que se ha convertido el juego.