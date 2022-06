“Go-toubun no Hanayome”: ¿con quién se casó Futarou al final de la película?

La película de “Go-toubun no Hanayome” fue una de las más anticipadas por los fans del anime en los últimos tiempos. Como muestra de aquello, la cinta recaudó aproximadamente 128 millones de yenes (más de 3,7 millones de soles) en su primer día en los cines japoneses, según el usuario de Twitter @eigarankingnews.

En ese sentido, no era una sorpresa que gran parte de usuarios de internet ya conocía el desenlace de “Go-toubun no Hanayome” gracias al manga. Desde que se lanzó el tráiler de la película, ya se especulaba sobre la posibilidad de que esta tenga final distinto. Alerta de spoilers.

Un visual de las quintillizas para celebrar la película de "Go-toubun no Hanayome". Foto: Bibury Animation Studios

¿Con quién se queda Futarou al final de “Go-toubun no Hanayome”?

Aunque uno intente cuidar los spoilers, es casi de conocimiento general en la comunidad del anime que Yotsuba es la quintilliza elegida por el protagonista de “Go-toubun no Hanayome”. Para la no sorpresa de muchos, la película decidió mantenerse fiel al final del manga, y Futarou se casó con Yotsuba en el anime también.

Yotsuba es la quintilliza con la que se casa Futarou tanto en el anime como en el manga de "Go-toubun no Hanayome". Foto: Bibury Animation Studios

Diversos comentarios en foros japoneses dieron a entender que si bien la película no cambió el final del manga de “Go-toubun no Hanayome”, la adaptación no fue completamente fiel. Se dice que se omitieron cuatro capítulos del manga centrados en Ichika, y que además se incluyó contenido original para hacer más convincente el triunfo de Yotsuba.

Por otro lado, en foros internacionales como MyAnimeList, los usuarios han entrado en discusiones y breves peleas debido a que varios no apoyan el triunfo de Yotsuba. Mientras los fans de ella están contentos con el final y esperan que la película sea lanzada fuera de Japón, otros a los que les gusta Miku o Nino ratificaron su rechazo hacia el desenlace de la serie.