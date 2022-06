“Akebi-chan no Sailor-fuku” es uno de los animes más queridos por muchos en los tiempos recientes. Un slice of life producido por CloverWorks, con un cast principalmente femenino, y ambientado en una escuela de clase alta, es el escenario ideal para los fans del género. Súmale a una chica infinitamente carismática como protagonista, y tienes la base de la fórmula para el éxito.

“Akebi-chan” trata, coloquialmente hablando, sobre el harem de Akebi Komichi, la única de la prestigiosa Academia Roubai que viste un uniforme de marinero. Ella es una chica del campo que siempre quiso llevar la misma ropa de su idol favorita y hacer muchas amigas. Aunque dudaba de sus habilidades sociales, no tardó en convertirse en la celebridad de su nueva escuela.

Komichi y Erika en el episodio 6 del anime de "Akebi-chan no Sailor-fuku". Foto: CloverWorks

No obstante, entre todas sus fans, hay una con la que estableció un vínculo distinto y especial. Existe una atracción innegable entre Komichi y Erika Kanzaki, su primera amiga en esta nueva etapa de la vida. El capítulo 26 del manga de “Akebi-chan no Sailor-fuku” retrata de manera muy verosímil este sentimiento y, seguramente, generará empatía en cualquier lector que alguna vez ha tenido una persona especial.

La mundanidad relacionable en Akebi-chan

El opening del anime de “Akebi-chan no Sailor-fuku” hace una referencia a la relación mágica entre Komichi y Erika, y el episodio 6 de la visita a la casa de los Akebi connota algo más que una simple amistad. Pero este capítulo del manga, con pocas páginas y el diálogo justo, ilustra mejor que nada lo que se siente el esperar esa llamada.

El detalle en las expresiones faciales del manga de "Akebi-chan no Sailor-fuku" son parte esencial de la obra. Foto: Shueisha

El capítulo 26 del manga de “Akebi-chan”, titulado “¿Hola?” empieza con Komichi despidiéndose de Erika porque han empezado las vacaciones de verano. Erika le dice que la llamará cuando llegue a casa. Las expresiones de los personajes en los dos primeros paneles de la historia son muy ilustrativas de lo significativo que es un pequeño detalle como una llamada telefónica para las dos.

De ahí en adelante, todo el capítulo está compuesto de ilustraciones de Komichi preocupada y ansiosa porque Erika no la llama. Parte del estilo de Hiro, el mangaka, se caracteriza por dibujar a su protagonista en distintas poses, y acá estas se encuentran muy bien integradas con la narrativa del sentir de alguien que anda pendiente y esperando noticias de otra persona.

La ansiedad de Komichi por la llamada de Erika en el manga de "Akebi-chan no Sailor-fuku". Foto: Shueisha

En situaciones así, uno siempre contempla agarrar el teléfono y tomar la iniciativa, pero, naturalmente, parte de la ‘magia’ está en el hecho de recibir la llamada prometida. Los dibujos de Komichi haciendo todo sin soltar su celular transmiten muy bien este fenómeno, así como lo lento que pasa el tiempo cuando sucede.

Aunque estuvo a punto de no poder aguantar más, su larga espera finalmente pagó la entrada: un número desconocido hizo vibrar el celular de Komichi, y aquello que resonó posteriormente en ella fue la voz de su persona especial, explicándole que la razón por la que no llamó antes fue que aún no llegaba su nuevo móvil.

Importante detalle con Akebi-chan desatándose el cabello tras escuchar a Erika en el teléfono. Foto: Shueisha

Como dice el cliché “una imagen vale más que mil palabras”, la manera más genuina de apreciar el júbilo de Akebi-chan es apreciando sus gestos en el propio manga tras contestar la llamada. Sin embargo, si hay cuatro palabras que pueden valer aún más que mil imágenes, serían, sin duda alguna, las que articulan el “estaba esperando que llamaras” de tu persona más especial.