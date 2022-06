“Dragon Ball Super: Super Hero”, spoilers: Gohan reivindicado y retorno de feroz villano

Tras el hackeo a Toei Animation, finalmente se ha llevado a cabo el estreno de “Dragon Ball Super: Super Hero”, una nueva película de la franquicia creada por Akira Toriyama.

El lanzamiento se dio el sábado 11 de junio y, desde entonces, los spoilers de “Dragon Ball Super: Super Hero” no han dejado de aparecer en redes sociales. De entre todo lo que ha sido compartido, la nueva transformación de Gohan es lo que ha llamado la atención.

La conocida cuenta de Twitter @DBSChronicles compartió diversos adelantos, los cuales dan detalles de Gohan y el nuevo poder que adquirió para esta entrega. En cuestión de horas, sus tuits se viralizaron entre el fandom.

¡Cuidado! La siguiente información tiene spoilers

Cell está de vuelta

Con una nueva versión, ahora llamada Cell max o Ultimate evil, el personaje ha sido presentado como el enemigo definitivo de “Dragon Ball Super: Super Hero”. Sin ser el mismo de “Dragon Ball Z”, el villano llegó como una versión alternativa; es decir, es un androide que pretende recrear al verdadero Cell.

Gohan blanco, la versión que el internet creó

De lo que inició como una broma en redes ha terminado volviéndose realidad. El hijo de Goku no solo ha hecho un powe up en “Dragon Ball Super: Super Hero”, si no que ha presentado una nueva apariencia, la misma que la obtuvo tras ver la caída de Piccolo.

Gohan en el nuevo tráiler de "Dragon Ball Super: Super Hero". Foto: Toei Animation

Piccolo cambiará

Con más de una modificación vista a lo largo de la historia de “Dragon Ball”, el mentor de Gohan también sufrirá una transformación nueva. Su caída ante Cell será el quiebre para el renacer de su discípulo.

El Makankosappo, la firma de Gohan

Como se esperaba, Goku dejó el protagonismo a Gohan, quien se convertirá en la ficha central de esta película. La unión que hay entre él y Piccolo quedó demostrado con el regreso del Makankosappo y el desplazamiento del Kame Hame Ha, técnica que usa su padre.