“Oshi no Ko”: anuncian oficialmente el anime del popular manga

“Oshi no Ko” es uno de los mangas más populares en tiempos recientes. Un enfoque distinto a la industria del entretenimiento en Japón, una mezcla de géneros y personajes atractivos han hecho de esta obra un éxito. En este contexto, la confirmación oficial de que recibirá un anime es la gran noticia del día.

A lo largo de la última semana, junto a otros rumores como el de la fecha de estreno de “Call of the Night”, se habló acerca de la adaptación de “Oshi no Ko”. Unas horas antes de la creación del Twitter oficial (@anime_oshinoko), la red social Weibo ya había filtrado el primer visual promocional del anime.

El primer visual promocional oficial del anime de "Oshi no Ko". Foto: Doga Kobo

De momento, el sitio web de “Oshi no Ko” incluye el póster con el personaje de Ai Hoshino de espaldas. Este ha superado las 60.000 interacciones en Twitter en menos de una hora. Además de comunicar los nombres de algunos miembros confirmados del staff, los volúmenes del manga junto a sus portadas están siendo promocionados en dicho espacio.

“Oshi no Ko” – fecha de estreno

El anuncio de la producción del anime de “Oshi no Ko”, por el momento, no ha adelantado nada respecto a cuándo se estrenará.

Staff de “Oshi no Ko”

El anime de “Oshi no Ko” será producido por Doga Kobo, un detalle interesante considerando que se trata de un estudio que no suele adaptar historias ‘oscuras’. El director será Daisuke Hiramaki (“Selection Project” y “Koisuru Asteroid”, también títulos de Doga Kobo), la composición de la serie estará a cargo de Jin Tanaka, y Kanna Hirayama se encargará del diseño de personajes.

La portada del volumen 1 del manga de "Oshi no Ko". Foto: Shueisha

¿De qué trata “Oshi no Ko”?

“Oshi no Ko” es un manga que se publica en la revista Young Jump desde abril de 2020. Está escrito por Aka Akasaka (creador de “Kaguya-sama”) e ilustrado por Mengo Yokoyari (artista de “Kuzu no Honkai”). La obra ha sido nominada para algunos premios, entre los que se encuentra el vigésimo sexto Premio Cultural Tezuka Osamu.

Gorou Amemiya es un ginecólogo y muy fan de Ai Hoshino, una hermosa idol que se encuentra en su apogeo. El destino les permite cruzar caminos, aunque de la forma menos esperada: ella se le aparece embarazada en su hospital, y él le promete que se encargará de que dará a luz con seguridad.

Sin embargo, un evento desafortunado con una figura misteriosa desencadenaría su muerte. O así debió ser, ya que el protagonista termina renaciendo como Aquamarine Hoshino, el hijo recién nacido de su idol favorita.