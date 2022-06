La escasez de anime yuri se vuelve aún más crónica cuando se habla de títulos ecchi. Puede que sea un prejuicio contra las historias de chicas, o que muchos prefieren ver romances heterosexuales y/o entre hombres. Sin embargo, existe una icónica serie que navegó contra esta dura corriente y que hoy destaca incluso en Steam: “Sono Hanabira ni Kuchizuke Wo”.

¿Querías un yuri con un romance puro y colegial? En el terreno de lo mainstream y que escapa de los mangas, “Sono Hanabira ni Kuchizuke Wo” es la primera respuesta que te darían los expertos. La franquicia se caracteriza por contar las historias de distintas parejas de chicas adolescentes, desde el inicio de su relación hasta sus momentos más íntimos.

"Sono Hanabira ni Kuchizuke Wo" es uno de los dos animes ecchi y puramente yuri hasta la fecha. Foto: ChuChu

El anime de “Sono Hanabira ni Kuchizuke Wo” (“A Kiss For The Petals” en inglés) es una breve adaptación de apenas 22 minutos de duración de una de las novelas visuales de la serie. Sin embargo, la notoriedad de esta radica en lo bien posicionada que está en MyAnimeList en comparación con el vasto universo de los hentai y, sobre todo, en su naturaleza ‘vainilla’. ¿De qué va todo esto?

En el top 20 de la historia

La base de datos MyAnimeList es apenas una muestra representativa, pero su popularidad en occidente permite utilizarla como una interesante referencia. “Sono Hanabira ni Kuchizuke Wo” fue lanzado en julio de 2010, y desde ese entonces suma más de 50.000 usuarios que lo tienen agregado en sus listas de anime. Esto lo ubica actualmente en el puesto 13 de los hentai más populares del sitio.

El hecho de que figure tan arriba en esta lista es muy significativo para el yuri, dado que, lamentablemente, es el único anime completamente ‘puro’ del género que existe hasta la fecha además de “Shoujo Sect”. Este último fue adaptado como una miniserie y presenta situaciones más fuertes, por lo que “Sono Hanabira” es único en su especie.

Mai y Reo en la novela visual "A Kiss For The Petals - Maidens of Michael". Foto: St. Michael's Girls School

No parece un hentai ‘tradicional’

“Sono Hanabira ni Kuchizuke Wo” cuenta una parte de la historia de Reo y Mai, la tercera pareja de las serie principal de videojuegos. Al tratarse solamente de un episodio, gran parte de este se concentra en las escenas cariñosas entre las dos chicas. Mai falta al colegio para visitar y cuidar a Reo, quien se resfrió luego de haber estado jugando en la enfermería el día anterior.

Para los estándares de los hentai, la animación y el arte son muy consistentes y no andan en bucles. Hay detalle incluso para animar el cabello de los personajes y pequeños gestos faciales que normalmente son ignorados en esta clase de animes. La colorización connota alegría y pureza, la cual es complementada muy bien por el OST.

El flashback de cuando Reo le confiesa sus sentimientos a Mai en "Sono Hanabira ni Kuchizuke Wo". Foto: ChuChu

Reo es una tsundere muy obstinada, pero realmente quiere mucho a Mai. Ella también tiene una personalidad fuerte, por lo que normalmente discuten y chocan por trivialidades. El anime logra capturar la esencia de su relación en sus interacciones tanto dentro como fuera de las buenas escenas, y mantiene todo muy ‘limpio’.

En ese sentido, “Sono Hanabira ni Kuchizuke Wo” rompe con el estereotipo de las etiquetas extrañas en esta clase de animes. No hay más personajes aparte de la pareja principal, no utilizan juguetes ni artefactos extraños, ni hay ninguna clase de forcejeo ni comportamientos turbios.

La historia de Reo y Mai es, ni más ni menos, la de dos chicas que se quieren mucho. Tienen discusiones y algo de orgullo —como cualquier pareja—, pero siempre prima el hecho de que ambas son la una para la otra: el anime perfecto para los puristas.

Reo y Mai en el anime de "Sono Hanabira ni Kuchizuke Wo". Foto: ChuChu

¿Cómo y dónde ver “Sono no Hanabira ni Kuchizuke Wo”?

Al tratarse de un OVA, “Sono Hanabira ni Kuchizuke Wo” está disponible en diversos sitios de terceros, en los cuales también suele ubicarse entre los más populares. “A Kiss For The Petals - Remembering How We Met”, la primera de las más de 15 novelas visuales de toda la serie, está disponible en Steam a S/. 22,95.