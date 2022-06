Este miércoles 8 de junio, la cuenta oficial en Twitter para lo que será la primera adaptación animada de “Tensei kenja no isekai life”, también conocida como “My isekai life”, obra escrita por Shotou Shinkou e ilustrada por Huuka Kazabana, ha compartido con todos sus seguidores un nuevo adelanto previo al estreno de la serie, que está programado para el día 4 de julio de este 2022. Este corto también permite escuchar un poco de lo que será el opening, que llevará por título “Dragon goes house-hunting” y será interpretado por la banda Non Stop Rabbit.

Mira aquí el más reciente adelanto de “My isekai life”

El elenco de seiyuus confirmados hasta la fecha está conformado por:

Chiaki Kobayashi como Yuji.

Azumi Waki como Dryad.

Wataru Takagi como Lobo orgulloso.

Hikaru Tohno como slime Sura.

Mai Kanno como slime Surapacchi .

Haruna como slime Mikawa Mayusawa .

Erisa Kuon como slime Saruhappa.

Nichika Omori como slime Higesura.

Miharu Hanai como slime Pekesura.

My isekai life - póster promocional. Foto: Revoroot

PUEDES VER Isekai: el secreto tras el éxito del género más explotado por la industria del anime

“My isekai life” es un nuevo anime que viene siendo producido bajo la dirección de Keisuke Kojima, quien trabaja en los estudios Revoroot. El diseño de los personajes también es realizado por Keisuke Kojima, con el apoyo de Kiyotaka Suzuki. Naohiro Fukushima está a cargo de la composición de la serie, mientras que la música es tarea de Ryo Tanaka.

My isekai life - portada novela ligera. Foto: Revoroot

“My isekai life” - sinopsis oficial

La historia se centra en Yuji Sano, que trabaja en una empresa que es dura con sus empleados. Después de hacer algunas horas extras, finalmente va a casa, donde recibe un mensaje en su computadora: “¡Has sido convocado a un mundo alternativo!” Es un mundo similar a un juego, completo, con barras de estado y habilidades. Yuji domestica a un monstruo de baba y, por lo tanto, se convierte en domador. Luego, de repente, alcanza una segunda profesión, la de sabio, y despierta con poderes mágicos. La aventura en un mundo alternativo comienza cuando sigue a un slime, aparentemente el más débil de todos los monstruos.