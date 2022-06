“Call of the Night”: revelan un nuevo tráiler y fecha de estreno del anime

El martes 7 de junio se filtró información con respecto a la fecha de estreno oficial de “Call of the Night”, el anime de vampiros con arte muy llamativo que llegará en la temporada de verano 2022. El leaker japonés mostró estar en lo cierto con el reciente anuncio de la producción, que además publicó un nuevo tráiler.

El video promocional de “Call of the Night” mostró muchas más escenas animadas en comparación con el contenido previo que fue revelado hace más de un mes. Nazuna y Kou, los protagonistas del anime, son quienes destacan principalmente en el tráiler. Este también nos da un vistazo a varios otros personajes que tuvieron sus propios PVs, como Akira y Seri.

Al igual que en el primer tráiler, el tema “Yofukashi no Uta” de Creepy Nuts acompañó de fondo por algunos segundos. Este será el opening del anime, mientras que el ending será la canción “Daten” del mismo grupo.

“Call of the Night” – fecha de estreno

El tráiler de “Yofukashi no Uta” confirmó que el anime se estrenará el viernes 8 de julio en Japón a las 12.55 a. m. La serie será distribuida a nivel internacional por la plataforma de streaming HiDIVE.

Midori Kohakobe, otra de las vampiras de "Call of the Night". Foto: LIDENFILMS

Cast y staff de “Call of the Night”

Aparte de los ya conocidos personajes principales, se confirmaron nuevos miembros del cast, los cuales cuentan con nombres de peso en la industria:

Mahiru Seki (CV: Kensho Ono)

Akihito Akiyama (CV: Hiroyuki Yoshino)

Kiyosumi Shirakawa (CV: Yoko Hikasa)

Los diseños de los nuevos personajes de "Call of the Night". Foto: LIDENFILMS

El director de “Call of the Night” será Tomoyuki Itamura (“Nisemonogatari”, “Vanitas no Karte”) y trabajará junto con Tetsuya Miyanashi en este puesto. El script está a cargo de Michiko Yokote; Haruka Sagawa, del diseño de personajes; y Yoshiaki Dewa, de la composición de la música. LIDENFILMS es el estudio que lleva a cabo el proyecto.

¿De qué trata “Call of the Night”?

“Call of the Night” (“Yofukashi no Uta”, en japonés) contará la historia del joven Kou Yamori, un chico que se cansó de esforzarse para mantener una faceta de estudiante promedio en la escuela. Tras padecer de insomnio, se acostumbró a hacer caminatas nocturnas, y en una de estas conoció a una extraña chica llamada Nazuna Nanakusa. Ella lo lleva a su departamento y termina mordiéndole el cuello.