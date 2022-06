Este martes 7 de junio, la cuenta oficial en twitter del staff de “One Piece” dio a conocer a través de un comunicado que el conocido dibujante Eiichiro Oda tendrá un periodo de vacaciones de un mes; esto, para tener un descanso antes de comenzar con lo que podría ser la saga final de su obra.

One Piece - comunicado de Eiichiro Oda. Foto: Eiichiro_Staff

En el comunicado puede leerse lo siguiente:

“¡Tomaré un descanso!

Hace unos meses, algunos miembros de staff a cargo me dijeron: ‘Este año sí que ha sido complicado, Oda-san. Por el 25 aniversario se proyectará la película en cines y se conmemorará a XX. En el manga, el arco de Wano Kuni está por llegar a su fin y después de eso, finalmente... sería divertido ir a África a supervisar la filmación del live action de One Piece de Netflix. En verano, tendremos la colaboración de XX, el CM de XX y el evento de XX. ¿Qué le parece si se toma un descanso de un mes para prepararse para todo lo que se viene?”. Yo respondí: ¡¿Qué?! ¡¿Un descanso?! ¿No sabes cuánto esperan los lectores poder leer la Jump?... ¡Claro que descanso! ¡También quiero ir a África! Además, quiero tomarme el tiempo necesario para poder cerrar el arco final de la mejor manera.

Y así fue cómo sucedieron las cosas. ¡Lo siento, pero tomaré un respiro para poder hacer los preparativos necesarios!

Una vez terminan mis vacaciones, ¡comenzará el Festival de OP! Aunque debo decir que el descanso no será inmediato. Empezando desde esta semana, habrá 2 capítulos más, después tendré mis 4 semanas de vacaciones, iniciará desde la Jump #30 a la #33. ¡Les pido tiempo para poder prepararme!

(Lo de África no sucederá, ya que me lo prohibieron por el coronavirus. El manga volverá hasta la Jump #34 (25 de julio) ¡Y no olviden ir a ver ‘Film Red’ que saldrá el 6 de agosto! Sobre esto, ocurrirá un fenómeno muy interesante. A todos los miembros del staff de la película les gusta Uta-chan. ¿Es eso posible? La película ni siquiera ha sido terminada. ¡Lo que sí es un hecho es que ustedes también disfrutarán mucha de esta película! ¡Espérenla con ansias!

Ahora, sobre el contenido del inicio del festival, ¡este 8 de junio a partir de las 7.00 p. m., se transmitirá un contenido realmente escalofriante en el canal oficial de Youtube! Seguro que ustedes también se aterrarán.”

- Traducción: Aragaki Ayase -

One Piece es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En el año 1999 recibió su adaptación animada, que es emitida hasta la fecha con más de 900 capítulos. El manga lleva 1.005 episodios y ha publicado 97 volúmenes en varias editoriales para diferentes países.

One Piece - Arco de Wano. Foto: Toei Animation

¿De qué trata “One Piece”?

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el Rey de los Piratas, Gold Roger. Pero antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro “One Piece”.