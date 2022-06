El anime “One Piece” ha estrenado su capítulo 1020. No obstante, su versión animada no es la única que trae emocionantes novedades para los miles de fans, pues Netflix acaba de presentar un avance exclusivo de su adaptación live-action, en la que el actor de origen mexicano Iñaki Godoy dará vida al icónico Luffy. Eso no es todo, sino que, como parte del adelanto, se han revelado a los nuevos actores que se unen al ambicioso proyecto.

Iñaki Godoy será el protagonista del live action de One Piece. Foto: Netflix

El clip es presentado por Godoy junto a Steve Maeda y Matt Owens, ambos showrunners de la producción, quienes dan a conocer que, actualmente, están en Sudáfrica, país elegido para el rodaje de las emocionantes aventuras del ‘Sombrero de paja’.

“Como gran fan de ‘One Piece’, ha sido emocionante ver que mis lugares favoritos del manga cobran vida”, se le escucha decir a Owens antes de dar paso al video, en el que nos dejan conocer un poco más de los sets y escenarios que Netflix incluirá en su esperada serie de acción real. Aquí te dejamos el avance.

Como lo mencionamos, nuevos rostros se unen al reparto. En ese sentido, te comentamos que las recientes adiciones al cast son:

Chioma Umeala como Nojiko.

Celeste Loots como Kaya

Alexander Maniatis como Klahadore

Nuevos rostros que se unen a "One Piece", live action. Foto: Netflix

Craig Fairbrass como el chef Zeff

Steven Ward como Dracule ‘Hawk Eyes’ Mihawk

Langley Kirkwood como el capitán ‘Axe-Hand’ Morgan

Hasta el momento, no se ha detallado la lista completa de villanos que incluirán en el corte final, debido a que el manga y la serie anime incluye a una vasta galería de antagonistas. Además, se ha dado a conocer que en la primera temporada solo habrá 10 capítulos, por lo cual el gigante del streaming tendrá que condensar una épica historia para dar al público.

Por lo pronto, todo apunta a que los fans estarán contentos con la producción, al menos a nivel técnico, ya que el video presentado deja en claro que no todo será CGI, sino que optaron por la recreación de ambientes en un set físico, lo cual daría un mayor sentido de realismo a la parte visual.