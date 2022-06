Tras nueve episodios, el anime de “Love live! Nijigasaki high school idol club 2″ ha logrado completar por fin el club de idols de Nijigasaki. Cuando parecía que la más difícil de convencer sería Shioriko, aparecieron Mia y Lanzhu para sumar algo de drama a la historia. Las nuevas chicas de la segunda temporada han sido un importante atractivo para la serie.

En el episodio 9 de “Love live! Nijigasaki high school idol club 2″, Lanzhu reveló que la razón por la cual quiso ser idol solista era que no sabía cómo tratar con las personas. Por ello, no estaba en la misma onda y no podía hacer amigas. Sin embargo, Mia —quien también se convenció sobre qué era lo que realmente quería hacer— se encargó de hacerla espabilar, y así pudo darse cuenta que todas la querían.

Shioriko y Lanzhu se dieron un emotivo abrazo en el episodio 9 de “Love live! Nijigasaki high school idol club 2”. Foto: Sunrise

El avance del capítulo 10 de “Love live! Nijigasaki high school idol club 2″ mostró a todo el club en una especie de paseo grupal. El título del nuevo episodio hace suponer que Kasumi tendrá un rol protagónico luego de varias semanas.

¿Dónde y cómo ver el capítulo 10 de “Love live! Nijigasaki high school idol club 2”?

El décimo episodio de “Love live! Nijigasaki high school idol club 2″ se estrenó en Japón el sábado 4 de junio a las 10.00 p. m. Crunchyroll es la plataforma que transmite la serie a nivel mundial fuera de Asia y tiene el capítulo 10 en su catálogo desde el sábado 4 de junio a las 8.30 a. m. (hora peruana).

México, Centroamérica (excepto Panamá): sábado 4 de junio a las 7.30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: sábado 4 de junio a las 8.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: sábado 4 de junio a las 9.30 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: sábado 4 de junio a las 10.30 a. m.

Las chicas del club de idols en el avance del capítulo 10 de “Love live! Nijigasaki high school idol club 2”. Foto: Sunrise

Sobre “Love live! Nijigasaki high school idol club 2″

“Love live! Nijigasaki high school idol club 2″ es un anime producido por Sunrise que forma parte de la franquicia multimedia “Love live”, cuya primera temporada se estrenó en octubre de 2020. Esta segunda entrega está enfocada en el próximo festival de idols escolares, junto a la introducción de caras nuevas en la escuela Nijigasaki.