“Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”, capítulo 9: ¿cómo y dónde ver el nuevo episodio del anime?

“Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” continúa con una semana más de la fórmula “Naruto” + CGDCT. El episodio anterior introdujo al equipo jabalí y además explicó por qué Sazanka quiere tanto a Tsubaki y la llama “hermana mayor”. Rindou ya no lleva su máscara puesta todo el día, y ha entrado en más confianza con sus compañeras.

El capítulo 9 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”, en su primera mitad, tendrá a las chicas del clan en una prueba que consiste en atrapar a una serpiente de la maestra Hana. Tsubaki se pondrá nerviosa porque Sazanka y Asagao decidieron llamar “hombres” a las serpientes. Por otro lado, en la segunda parte veremos al equipo gallo, un grupo muy particular de chicas que estuvieron entrenando en las montañas.

El momento en el que se formó el equipo perro en “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”. Foto: CloverWorks

¿Será “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” para ti?

“Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” traerá nuevamente de vuelta la temática de Tsubaki y los hombres para el capítulo 9, lo cual podría resultar un punto en contra para los que solamente disfrutan del aspecto CGDCT del anime. No obstante, la llegada de nuevos personajes con sus originales y atractivos diseños es un buen incentivo para este episodio.

¿Dónde y cómo ver el capítulo 9 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”?

El noveno episodio de “In the Heart of Kunoichi Tsubaski” se estrenó en Japón el domingo 5 de junio a las 12.00 a. m., lo cual equivale a las 10.00 a. m. del sábado 4 de Perú. Crunchyroll es la plataforma que distribuye la serie a nivel mundial fuera de Asia, y tiene el capítulo 9 en su catálogo desde las 11.30 a. m. del sábado 4 de junio (hora peruana) .

México, Centroamérica (excepto Panamá): sábado 4 de junio a las 10.30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: sábado 4 de junio a las 11.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: sábado 4 de junio a las 12.30 p. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: sábado 4 de junio a las 1.30 p. m.

Rindou, Tsubaki y Benisumomo en el capítulo 9 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”. Foto: CloverWorks

¿De qué trata “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”?

“In the Heart of Kunoichi Tsubaki” es un manga que comenzó a ser publicado en enero de 2018 en la revista Gessan y cuenta con siete volúmenes hasta la fecha. La historia trata sobre Tsubaki, una kunoichi del clan femenino Akane, el cual prohíbe relacionarse con hombres por considerarlos como criaturas peligrosas, aunque en realidad la mayoría de las chicas los califican como seres inferiores.