“Dragon Ball Super: Super Hero”: ¿cuánto duraría la nueva película del anime?

En los últimos meses, los fans de “Dragon Ball” han recibido una amplia variedad de contenido —oficial como no oficial— sobre “Dragon Ball Super: Super Hero”. No obstante, gran parte de este no asegura nada acerca de la película, por lo que la especulación se vuelto una práctica común al hablar de ella.

Naturalmente, la duración de “Dragon Ball Super: Super Hero” es uno de los principales temas que forman parte de esta ambigüedad. Aunque anteriormente circuló el rumor que duraría 2 horas, el youtuber DBHype (@DBSHype) informó que la película durará alrededor de 1 hora y 40 minutos .

Falta poco para confirmar las cifras exactas sobre la duración de "Dragon Ball Super: Super Hero". Foto: Toei Animation

Si bien aclaró también que la confirmación oficial con las cifras exactas se daría pronto, hizo énfasis en que la duración sería muy similar a la de “Dragon Ball Super: Broly”, la precuela de la película. Vale recordar que la cinta que se estrenó en diciembre de 2018 duró, efectivamente, 100 minutos.

La discusión respecto a cuánto durará “Dragon Ball Super: Super Hero”

Entre los comentarios del anuncio de DBHype, algunos usuarios cuestionaron respecto a la fuente de su afirmación, y otros se preguntaron, en general, si 1 hora y 40 minutos serían suficientes para cubrir todo el contenido de “Dragon Ball Super: Super Hero”. Por otro lado, algunos lamentaron que no sean 2 horas, como se especuló hasta ahora.

Gohan tendrá un rol protagónico en la película "Dragon Ball Super: Super Hero". Foto: Toei Animatiob

Respecto a lo anterior, según la información revelada en los tráileres y todos los datos disponible sobre la trama de la película, un usuario listó las batallas y eventos principales que estarían sí o sí en “Dragon Ball Super: Super Hero”:

Piccolo vs. Gamma 1

La infiltración de Piccolo a la base de la Patrulla Roja

Tres batallas de Gohan

El entrenamiento de Goku, Vegeta y Broly

De esta forma, a falta de la confirmación oficial, los fans del anime no están muy seguros de cómo sentirse ante esta información sobre la duración de la película.