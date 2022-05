“Konosuba”: ¿de qué tratará el nuevo anime de la popular franquicia?

Tuvieron que pasar más de cinco años para que “Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!”, mejor conocido como “Konosuba”, reciba una temporada más. En todo este tiempo, la popular franquicia ha inspirado un OVA en 2017, una película en 2019, un juego móvil, y muchas otras cosas más.

Para duplicar la emoción de sus fans, la tercera temporada de “Konosuba” fue anunciada en paquete con otro anime más: “Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!”, que se traduce al inglés como “An Explosion on This Wonderful World!”. Naturalmente, basta leer el nombre para saber quién será la figura central de la serie.

La portada del volumen 1 de la novela ligera “Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!”. Foto: Kadokawa

¿Qué es “Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!”?

“Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!” es una serie de novelas ligeras escrita por Akatsuki Natsume, creador original de “Konosuba!”, e ilustradas por Mishima Kurone. Se trata de un spin-off de la historia que tiene a Kazuma como protagonista, cuyos eventos suceden un año antes de que él reviva en el mundo de fantasía.

La historia sigue la vida de Megumin cuando estaba en la escuela de magia. En estos tiempos, la joven maga dedicó cada momento libre de su vida en perfeccionar la cúspide de la magia ofensiva, Explosion! A la par con esto, “An Explosion on This Wonderful World!” también le da protagonismo a Yunyun, la autoproclamada rival de Megumin, y a Komekko, su hermana menor.

El momento en el que Megumin decidió aprender Explosion! en el manga de “Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!”. Foto: Media Factory

La novela de “Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!” también tiene dos adaptaciones al manga, que se comenzaron a publicar en 2016 y 2018 en la revista Comic Alive.

La portada del volumen 3 del manga de “Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!”. Foto: Media Factory

¿Cuándo se estrena “Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!”?

El nuevo spinoff de “Konosuba”, al igual que la tercera temporada, aún no tienen una fecha confirmada de estreno. No obstante, la adaptación al anime de “An Explosion on This Wonderful World!” es, sin duda alguna, una gran noticia para los fans de Megumin, la waifu más popular de toda la franquicia.