“One Piece”, manga 1.050: Luffy es declarado como el vencedor de la pelea en Wano

El lunes 23 de mayo de 2022, fue publicada en Japón la edición n.º 21 de la conocida revista Weekly Shonen Jump y, con ella, el tan esperado capítulo 1.050 de “One Piece”, el popular manga escrito y dibujado por Eiichiro Oda.

En los episodios anteriores se pudo ver cómo el grupo conformado por los samuráis de Oden, los piratas de Kid y los Mugiwara llevaban a cabo su lucha contra el ejército de Kaido.

Tras mucho esfuerzo, Kid y Law lograron vencer a Bigmom y luego de una dura pelea llena de Power ups, Luffy le dio el golpe definitivo a Kaidou.

Puedes leer el manga completo y en español este domingo 29 de mayo, a través de la página oficial de la Shonen Jump, Mangaplus.

La pelea llegó a su final. Tras el duro golpe de Luffy, Kaidou cae a tierra volviendo a su forma humana y atraviesa la superficie hasta llegar al magma, mismo sitio en el que se encuentra Big Mom, aunque no se da a entender si estos dos emperadores están vivos o no. Todos en el castillo celebran la victoria de Mugiwara. En medio de esto, Momo habla con Zunesha y le dice que aún no abrirá las fronteras de Wano al mundo.

One Piece manga 1050 - final de la pelea. Foto: Shonen Jump

A lo lejos, una gran explosión de un volcán marino alerta a todo el mundo, pero ante los habitantes de la capital de las flores aparece Momo en su forma de dragón anunciando que la tiranía de Kaidou ha llegado a su fin.

One Piece manga 1050 - llegada a la capital de las flores. Foto: Shonen Jump

En medio del humo, aparecen los vainas rojas junto a Hiyori. Nadie puede creer lo que está pasando y entonces se presenta Kyoshiro, que les informa a todos que el nuevo shogún de Wano ha llegado.

One Piece manga 1050 - Hiyori y el nuevo shogún. Foto: Shonen Jump

“One Piece” es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En el año 1999, recibió su adaptación animada, que se emite hasta la fecha con más de 900 capítulos. El manga lleva 1.005 episodios y ha publicado 97 volúmenes compilatorios en varias editoriales para diferentes países.

One Piece - Arco de Wano. Foto: Toei Animation

“One Piece” - sinopsis oficial

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el Rey de los Piratas Gold Roger. Pero antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.