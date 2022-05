“Mistress and Twin Maids”: conoce el nuevo manga yuri y ecchi que te alegrará el día

Existen muchos mangas que no son serializados en grandes revistas, pero que igualmente cuentan con un público importante en redes. Este es el caso de “Mistress and Twin Maids” de Zanka, un mangaka yuri que publica sus series en su fanbox de Pixiv, y además comparte varios paneles a través de su Twitter (@yuruyunaZNK).

El estilo de arte de Zanka es muy reconocible dentro de la comunidad, casi tanto como la temática favorita para sus obras: maids en escenarios yuri. Sus mangas se caracterizan por tener capítulos breves, y con la intención de connotar la “belleza y pureza” del género. “Mistress and Twin Maids” le suma una especie de triángulo amoroso a esta combinación.

"Mistress and Twin Maids" es un manga yuri corto. Foto: Zanka

¿De qué trata “Mistress and Twin Maids”?

“Mistress and Twin Maids” es un manga bien simple y directo. De hecho, toda la premisa está escrita literalmente en su título. Una dama de clase alta tiene dos maids, las cuales son gemelas de personalidades opuestas: la chica de cabello largo es alegre y animada, mientras la de pelo corto fresca y reservada.

Las dos hermanas gemelas se desempeñan bien en su trabajo, pero tienen una disputa por querer ser la maid exclusiva de su señora. Ella les dice que ambas lo son, pero ninguna quedará satisfecha con aquella respuesta. Debido a esto, las dos se esfuerzan por superarse y demostrar mejor su afecto, y la dama opta por disfrutar y dejarse llevar por la felicidad.

Las maids gemeals y su señora en el manga "Mistress and Twin Maids". Foto: Zanka

¿Dónde y cómo leer “Mistress and Twin Maids”?

El manga de “Mistress and Twin Maids” está disponible, de momento, con traducción al inglés y gratis en Dynasty Reader, un portal autorizado de mangas yuri. Puedes leer el capítulo 1 aquí.

Antes de “Mistress and Twin Maids”, Zanka había publicado “A Mistress Who Tempts Her Maid”, un manga que presenta la premisa ‘opuesta’ de la dama que se le insinúa a su maid. Si buscas mangas yuri que son breves y que simplemente retratan situaciones cálidas y relajantes, este manga estará a la altura de tus expectativas.