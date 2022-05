“Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”, capítulo 8: ¿cómo y dónde ver el nuevo episodio del anime?

La llegada de Rindou a “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” ha sido un buen aporte para el anime. Su compañerismo con Tsubaki es relajante, y es adorable ver cómo ella busca acercarse a Sazanka. El avance del capítulo 8 mostró que la segunda mitad explorará de qué manera se formó el equipo Perro, liderado por Tsubaki.

Por otro lado, el episodio 8 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” tendrá también la aparición de un nuevo grupo de chicas. Este sería un equipo muy fuerte, y parece que habrá algún tipo de enfrentamiento entre ellas y el equipo de Tsubaki por culpa de Asagao. De esta forma, parece que el CGDCT de ninjas se enfocará en lo que mejor hace: ser un CGDCT.

Una de las chicas nuevas que aparecerá en el capítulo 8 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”. Foto: CloverWorks

¿Será “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” para ti?

En este punto del anime, se puede decir que “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” brilla más cuando no se enfoca en la temática de la “curiosidad” de Tsubaki por los hombres. Aunque forman parte de esta, son los episodios que se alejan de este tópico los que fluyen con la naturalidad de un CGDCT estándar y entretenido. Se espera que el capítulo 8 siga este rumbo.

¿Dónde y cómo ver el capítulo 8 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”?

El octavo episodio de “In the Heart of Kunoichi Tsubaski” se estrenó en Japón el domingo 29 de mayo a las 12.00 a. m., lo cual equivale a las 10.00 a. m. del sábado 28 de Perú. Crunchyroll es la plataforma que distribuye la serie a nivel mundial fuera de Asia, y tiene el capítulo 8 en su catálogo desde las 11.30 a. m. del sábado 28 de mayo (hora peruana) .

México, Centroamérica (excepto Panamá): sábado 28 de mayo a las 10.30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: sábado 28 de mayo a las 11.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: sábado 28 de mayo a las 12.30 p. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: sábado 28 de mayo a las 1.30 p. m.

Rindou y Tsubaki en el capítulo 7 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”. Foto: CloverWorks

Sobre “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”

“In the Heart of Kunoichi Tsubaki” es un manga que comenzó a ser publicado en enero de 2018 en la revista Gessan y cuenta con siete volúmenes hasta la fecha. La historia trata sobre Tsubaki, una kunoichi del clan femenino Akane, el cual prohíbe relacionarse con hombres por considerarlos como criaturas peligrosas, aunque en realidad la mayoría de las chicas los califican como seres inferiores.