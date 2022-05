“Naruto”: Recuerda el día en el que Shino se rió por primera y última vez

Todos saben que los rellenos de “Naruto” no son el contenido favorito de la mayoría de fans. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no se debe tanto al contenido del este en sí, sino a que no hay progreso en la trama principal. Una de estas es el capítulo “Shino se ríe”, un episodio relleno que marcó la diferencia a base de pura comedia.

“Shino se ríe” o “La risa de Shino”, el episodio 186 de “Naruto”, salió al aire en Japón el 24 de mayo de 2006. Como dice su nombre, este le dio protagonismo a un personaje que, irónicamente, fue víctima de ‘bullying’ en varios puntos del anime por, justamente, no destacar o pasar desapercibido por los demás. Y no solo eso: lo vimos y escuchamos reír sin control por primera vez en la historia.

Shino se ríe sin control luego de haber consumido un plato de arroz adulterado. Foto: Studio Pierrot

“El pueblo hasta donde los muertos ríen”

Naruto y Shino fueron enviados a una aldea cercana a Konoha llamada Motoyoshi para una misión. Su cliente, Kagetsu Fuuta, se llevaría la herencia de su recientemente fallecido padre, siempre y cuando no se ría durante su funeral. El testamento indicaba que podía llamar a un sustituto que lo represente en la ceremonia, y no había otro mejor ninja que Shino para cumplir con aquel rol.

Como el resto de familiares estaban detrás de la herencia, Shino consideró que la comida de la cena podría contener veneno. Él comió antes un plato de arroz para descartar esta posibilidad, dado que él podría neutralizarlo. No obstante, no contó con que habría una droga de la risa que revolcaría a carcajadas hasta a sus propios insectos.

Ante la situación adversa, finalmente fue Naruto quien tuvo que asistir al funeral en representación de Kagetsu. Todos los hermanos hicieron lo imposible para hacerlo reír durante la ceremonia, hasta que el protagonista no pudo aguantar. Cuando Naruto ya no podía más, ocurrió lo impensado: el ‘difunto’ padre salió del cajón, y se puso a bailar.

Naruto tuvo que sustituir a Shino en el funeral. Foto: Studio Pierrot

Todo había sido un plan del padre para que sus familiares rían y se diviertan juntos, luego de haberse vuelto fríos por el dinero que generó su padre. Shino fue quien se había transformado en él para el show, y la misión terminó siendo un éxito. Naturalmente, amenazó a Naruto para que haga como que esto nunca pasó.