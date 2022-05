Smile of the Arsnotoria the Animation: popular RPG contará con su primera adaptación animada

Una gran noticia para los fanáticos del videojuego. Ahora, la franquicia se prepara para lanzar un nuevo proyecto.

Se viene el primer anime de Smile of the Arsnotoria the Animation. Foto: Liden Films

Cine y Series LR LRTendencias ediciondigital@glr.pe