El episodio 8 de “Paripi Koumei” fue uno de los más cálidos y armoniosos del anime hasta el momento. Como parte de su camino para “encontrar su propia voz”, Eiko y Nanami se hicieron muy amigas. Luego de tocar en las calles, se volvieron a juntar varias veces, fueron juntas a los baños termales y compartieron una rica cena.

Sin embargo, a diferencia de Eiko, Nanami sabe que ambas están participando en el reto de los 100.000 me gusta. Ella intentó decírselo, pero no encontró la oportunidad. Todo parece indicar que Nanami no se encuentra a gusto como parte del grupo de idols Azalea. Por lo tanto, se espera que el capítulo 9 de “Paripi Koumei” tenga algunas revelaciones importantes y que Eiko se entere del secreto de su amiga.

Nanami es en realidad la figura central del grupo de idols Azalea, rivales de Eiko en el reto de los 100.000 me gusta en "Paripi Koumei". Foto: P.A. Works

¿Será “Paripi Koumei” atractivo para ti?

Nanami mostró ser un buen agregado a “Paripi Koumei”. Su relación y química con Eiko es agradable y bonita, pues la protagonista nunca había tenido a otra amiga con quien pasar rato de esta manera. La trama de Kabe Taijin se desarrolló también a la par, pero quedó algo opacada por las dos chicas. “Paripi Koumei” sigue en su punto alto con creatividad y buena música.

¿Dónde y cómo ver el capítulo 9 de “Paripi Koumei”?

El noveno episodio de “Paripi koumei” se estrenará en Japón el martes 31 de mayo a las 11.00 p. m., lo cual equivale a las 9.30 a. m. del mismo día en Perú. Sin embargo, el capítulo estará disponible antes en el catálogo de HiDIVE desde el jueves 26 de mayo a las 9.00 a. m. (hora peruana) .

México, Centroamérica (excepto Panamá): jueves 26 de mayo a las 8.00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: jueves 26 de mayo a las 9.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: jueves 26 de mayo a las 10.00 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: jueves 26 de mayo a las 11.00 a. m.

Eiko y Nanami se hicieron muy amigas bien rápido luego de tocar juntas en "Paripi Koumei". Foto: P.A. Works

Los primeros torrents del capítulo deberían estar disponibles pasadas las 9.01 a. m., tanto en SD (480p) como en HD (720p y 1080p). Por otro lado, la mayoría de sitios de terceros tendrían el episodio en horas de la tarde del mismo día.

Sobre “Paripi Koumei”

“Paripi Koumei” es un manga que se comenzó a publicar en diciembre de 2019 en las revistas Comic Days y Young Magazine de Kodansha. Cuenta con nueve volúmenes hasta la fecha. Kongming, el general de los Tres Reinos, vuelve a la vida rejuvenecido en el actual Japón. Ahora debe adaptarse a un mundo de fiesta y música, mientras apoya a Eiko, una chica que aspira a ser cantante.