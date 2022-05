Este 25 de mayo, la web oficial para la adaptación animada de “Nomin Kanren no Skill Bakka Agetetara Nazeka Tsuyoku Natta de Shobonnu”, también conocido como “I’ve Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills”, obra escrita por Shobonnu e ilustrada por Sogawa, ha lanzado un primer tráiler promocional para su anime, en el cual se confirma la participación de nuevos actores de voz.

Entre los seiyuus confirmados se encuentran:

Junya Enoki como Al Wayne.

Minami Tanaka como Fal-Ys Meigis.

Rumi Okubo como Helen Rean.

Ayaka Suwa como Ruri.

Nomin Kanren no Skill - personajes confirmados. Foto: Studio A-Cat

Además del adelanto, también se compartió un póster promocional protagonizado por Al Wayne.

Nomin Kanren no Skill - póster promocional. Foto: Studio A-Cat

Este nuevo anime viene siendo producido en los estudios A-Cat, bajo la dirección de Norihiko Nagahama. La composición de la serie estará a cargo de Touko Machida, mientras que los diseños de personajes serán tarea de Masami Sueoka. En la ambientación artística se encuentra Katsuhisa Takiguchiy la dirección de fotografía recae en Daisuke Negishi. Finalmente, se confirmó a Takuro Iga, como encargado de la composición musical de la obra.

Nomin Kanren no Skill - portada manga. Foto: Studio A-Cat

“Nomin Kanren no Skill” - sinopsis oficial

En la historia, un joven llamado Al Wayne promete maximizar todas sus habilidades relacionadas con la agricultura y convertirse en el rey de los granjeros. Finalmente, logra precisamente eso para vivir como el mejor agricultor que jamás haya existido. Sin embargo, el día que dominó estas habilidades relacionadas con la agricultura, su vida tomó una dirección completamente diferente a la agricultura.