“When Will Ayumu Make His Move?”: lanzan tráiler oficial de la nueva comedia romántica

El atractivo arte de Souichirou Yamamoto llegará a las pantallas por segunda temporada consecutiva con el anime de “When Will Ayumu Make His Move?” (“Soredemo Ayumu wa Yosetekuru” en japonés). A diferencia de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”, un slice of life de CGDCT, esta nueva serie volverá con la comedia y el romance.

El tráiler oficial de “When Will Ayumu Make His Move?” muestra a los personajes principales del cast, y en especial a Urushi y a Ayumu, la pareja de protagonistas del anime. El tema musical del opening, “Kakehiki wa Poker Face” interpretado por la célebre Kana Hanazawa, aparece de fondo en el video.

Asimismo, la producción de “When Will Ayumu Make His Move?” reveló también un nuevo visual promocional del anime. Según comentarios de algunos fans en foros, varios indican que la serie es “de alguna forma más entretenida y dulce que Takagi-san”, y que tiene más potencial que su predecesora.

¿Cuándo se estrenará “When Will Ayumu Make His Move?”

El tráiler de “When WIll Ayumu Make His Move?” confirmó que la fecha oficial de la primera emisión del anime es el sábado 9 de julio en Japón .

El nuevo visual promocional del anime “When Will Ayumu Make His Move?”. Foto: SILVER LINK.

Staff, cast y producción de “When WIll Ayumu Make His Move?”

El anime de “Soredemo Ayumu wa Yosetekuru” será producido por el estudio SILVER LINK. (“Kokoro Connect”, “BOFURI”). El director será Mirai Minato (“Masamune-kun no Revenge”, “BOFURI”). Deko Akao estará a cargo de la composición de la serie, y Kazuya Hirata del diseño de los personajes.

El cast de personajes y sus respectivos seiyuus también han sido confirmados:

Ayumu Tanaka (CV: Youhei Azakami)

Urushi Yaotome (CV: Kanna Nakamura)

Rin Kagawa (CV: Haruna Mikawa)

Takeru Kakueyuu (CV: Tsubasa Gouden)

Maki (CV: Kana Hanazawa)

Sakurako Mikage (CV: Hina Youmiya)

Una ilustración de Souchirou Yamamoto de Urushi. Foto: @udon0531

Sobre “When Will Ayumu Make His Move?”

Ayumu Tanaka es un estudiante de primer año que se une al club de Shogi tras dejar al de Kendo. La presidenta del club, Urushi Yaotome, se siente emocionada por tener a alguien con quien jugar por primera vez. Aunque ambos se gustan, Ayumu se ha propuesto derrotarla primero en un juego de Shogi antes de confesarse. No obstante, el camino para lograrlo pinta para ser muy, muy largo.