Este viernes 20 de mayo, la web oficial del conocido servicio de streaming, Crunchyroll, dio a conocer que la más reciente obra del director Makoto Shinkai, “Suzume no Tojimari”, llegará a los cines de todo el mundo, con excepción en Asia. Su estreno se ha programado para los primeros meses del 2023, así que habrá que esperar un poco más para disfrutar de un trabajo más que podría hacer llorar una vez más a miles de fanáticos.

Esta nueva película de Makoto Shinkai llegará a todo el mundo gracias a Sony Pictures Entertainment, empresa que viene licenciando su distribución para Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio, África y ciertas partes de Europa. Mientras tanto, para los territorios de habla francesa y alemana de Europa, será Wild Bunch International quien colabore.

El director, creador y guionita, Makoto Shinkai, es considerado un visionario, que desde el lanzamiento de películas como “Mukou Yakusoku no Basho”, “Tenki no ko”, “Your Name”, entre otras, no ha dejado de sorprender a sus seguidores con historias que los capturan de principio a fin. Esta nueva película, que viene siendo anunciada desde diciembre de 2021, contará con el apoyo de Masayoshi Tanaka como diseñador de personajes, Kenichi Tsuchiya en la animación y Takumi Tajji en la dirección artística.

Suzume no Tojimari - póster promocional. Foto: Crunchyroll

“Suzume no Tojimari” - sinopsis oficial

La historia se centra en una chica de 17 años llamada Suzume, quien alcanza la madurez viajando por todo Japón, donde deberá ir cerrando unas puertas que están causando desastres.

El viaje de Suzume da inicio en un tranquilo pueblo de Kyushu, en la zona suroeste de Japón, cuando se encuentra con un joven que le dice: “Estoy buscando una puerta”. Lo que Suzume encuentra es una puerta destartalada que se mantiene en pie en mitad de unas ruinas, casi como si algo la hubiera protegido de cualquier catástrofe. Como atraída por su poder, Suzume se acerca y gira el pomo... Las puertas comienzan a abrirse una tras otra por todo Japón, provocando desastres en aquellas zonas que tienen cerca. Ahora Suzume deberá cerrar estas puertas para impedir que haya más catástrofes.