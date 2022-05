“Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”: revelan el rostro de Rindou en hermosa ilustración

Hay que tener un estilo de arte muy distinguido para gozar de reconocimiento instantáneo al mostrar una ilustración y este es el caso de Souichirou Yamamoto. El anime “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”, uno de sus célebres mangas, tuvo desde el inicio como gran mérito la numerosa cantidad de chicas con diseños originales.

El tener un cast de personajes muy amplio puede resultar contraproducente si no se maneja bien, pero de momento “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi” lo ha balanceado correctamente. De hecho, en este caso en particular, este detalle termina siendo una virtud: hay más material para fan arts y apego con los fans.

Sazanka le quitó su máscara a Rindou en el capítulo 6 de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”. Foto: CloverWorks

La última chica en ser presentada en el anime de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi” fue la tímida Rindou, quien tiene más vergüenza de mostrar su rostro que al ser vista desnuda. En el episodio 6, Sazanka logra arrebatarle su máscara, pero ella no tarda en volver a esconder su cara.

El ‘Naruto’ de los CGDCT

No se acerca para nada al misterio de qué hay detrás de la máscara de Kakashi, pero Tsubaki la elogió por su bonito rostro. Naturalmente, esto llevó a que los fans también quieran saber cómo se ve Rindou. El visual promocional del anime la tuvo siempre con máscara hasta antes del último capítulo.

La ilustración original de Rindou de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”. Foto: @udon0531

Yamamoto celebró también el quinto episodio con la mitad del rostro de Rindou revelado. La ilustración completa, no obstante, la mostró con la expresión tímida que generó los elogios de la protagonista en “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”

Otra ilustración de Rindou para conmemorar un episodio de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”. Foto: @udon0531

Las demás tampoco se quedan atrás

Yamamoto acostumbra compartir ilustraciones de sus personajes en su Twitter oficial (@udon0531) y otra de las chicas de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi” que dibujó recientemente es la solidaria Mokuren. Curiosamente, ella debe ser el personaje del anime que más fan arts tiene hasta la fecha.