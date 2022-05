“Bocchi the Rock!”: revelan nuevo arte conceptual de los personajes del anime CGDCT

Siempre hay espacio para un anime de un cast de puras chicas más, y mejor aún si proviene de un manga de la revista Manga Time Kirara MAX. “Bocchi the Rock!” se ha mantenido un poco entre las sombras desde que se anunció en febrero de 2021, y aún no se conocen todos los detalles sobre su producción.

El anime de “Bocchi the Rock!” será producido por CloverWorks, que en las últimas dos temporadas se ha acostumbrado a trabajar con este género con “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” y “Akebi-chan no Sailor-fuku”. El sitio web oficial lanzó información y los diseños de las cuatro chicas principales del cast, que ya habían sido mostradas antes en unos visuals promocionales.

Un visual promocional de "Bocchi the Rock!" con Ikuyo. Foto: @BTR_anime

Hitori Gotou (CV: Yoshino Aoyama) es la protagonista. Ella toca la guitarra y desea unirse a una banda, pero es tan tímida que no ha podido hacer amigas hasta el momento.

Hitori Gotou de "Bocchi the Rock!". Foto: @BTR_anime

Nijika Ijichi (CV: Sayumi Suzushiro) toca la batería. Ella es quien encuentra Hitori, y la lleva a tocar con su banda porque le faltaba una guitarrista.

Nijika Ijichi de "Bocchi the Rock!". Foto: @BTR_anime

Ryou Yamada (CV: Saku Mizuno) es la bajista de la banda de Nijika. Es una chica que no es muy expresiva.

Ryo Yamada de "Bocchi the Rock!". Foto: @BTR_anime

Ikuyo Kita (CV: Ikumi Hasegawa) es vocalista, y una chica muy extrovertida y animada.

Ikuyo Kita de "Bocchi the Rock!". Foto: @BTR_anime

¿Cuándo se estrenará “Bocchi the Rock!”?

A pesar de todos los visuals que se han compartido hasta el momento, solo se sabe que el anime de “Bocchi the Rock!” llegará en algún momento de 2022. El único tráiler disponible utiliza imágenes estáticas del manga, por lo que seguramente con el primer PV animado se sabrá la fecha de estreno.

Sobre “Bocchi the Rock!”

Hitori Gotou es una chica que aprendió a tocar guitarra desde chica y siempre deseó unirse a una banda, pero su timidez le impidió hacer amigos. Sin embargo, luego de conocer a Nijika Ijichi, la baterista de una banda que andaba buscando una guitarrista, su sueño podría hacerse realidad.

“Bocchi the Rock!” es un manga 4-koma que se publica en la revista Manga Time Kirara MAX desde diciembre de 2017. Similar a la gran mayoría de mangas de la revista, es un CGDCT bonito y con una demografía seinen.