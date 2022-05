“Tomodachi Game” no deja de superarse a sí mismo con el paso de los episodios. Muchos comentan que no se lo pueden tomar en serio, pero lo indiscutible es que se trata de un anime que jamás dejará de sorprender. ¿Esperaban un beso en medio del drama? Seguramente no, y menos aún que sea entre Tenji y Yuuichi.

El momento yaoi del episodio 6 de “Tomodachi Game” fue, sin duda alguna, un movimiento de Tenji para recomponerse tras ser expuesto como el traidor. Aparte de la explicación meticulosa del plan de Yuuichi, el capítulo dejó dos ‘bombas’: Yuuichi asesinó a una persona en algún momento y, por otro lado, no es la primera vez que Tenji participa en los juegos.

Todos quedaron desconcertados tras la revelación de que Yuuichi había asesinado a alguien en el pasado en "Tomodachi Game". Foto: Okuruto Noboru

¿Será “Tomodachi Game” atractivo para ti?

No vamos a recomendar “Tomodachi Game” solo por el beso entre Tenji y Yuuichi, pero es innegable que fue el momento cúspide del anime hasta la fecha. La serie no duda en sacar el lado edgy de sus personajes ni en explicar todo como en un manual de instrucciones, pero sabe muy bien cómo mantener enganchados a sus espectadores.

¿Dónde y cómo ver el capítulo 7 de “Tomodachi Game”?

El séptimo episodio de “Tomodachi Game” se estrenó en Japón el miércoles 18 de mayo a la 1.29 a. m. Crunchyroll es la plataforma que transmite el anime a nivel mundial fuera de Asia, y el capítulo 7 está disponible en su catálogo desde el martes 17 de mayo a las 10.00 a. m. (hora peruana) .

México, Centroamérica (excepto Panamá): martes 17 de mayo a las 9.00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: martes 17 de mayo a las 10.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: martes 17 de mayo a las 11.00 a. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: martes 17 de mayo a las 12.00 p. m.

Las anfitrionas revisaron las cámaras para explicar el plan de Yuuichi en "Tomodachi Game". Foto: Okuruto Noboru

Sobre “Tomodachi Game”

“Tomodachi Game” es un manga shonen escrito por Mikoto Yamaguchi e ilustrado por Yuuki Satou que se comenzó a publicar en la revista Bessatsu Shounen Magazine en diciembre de 2013. Yuuichi Katagiri y su grupo cercano de amigos, quienes son secuestrados y obligados a pagar la deuda de uno de ellos, deben salir adelante en el llamado “Tomodachi Game”, un juego en el que la confianza en tus amistades es la clave para ganar.