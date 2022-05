“Vampire in the garden”: ¿cómo y dónde ver el nuevo anime de vampiros contra humanos?

La espera de más de tres años ha terminado. “Vampire in the garden”, un anime original de Wit Studio (“Shingeki no Kyojin”, “Spy x Family”, “Vinland Saga”, etc.), fue anunciado por Netflix en marzo de 2019, y las novedades del proyecto no fueron reveladas con mucha frecuencia. Afortunadamente, el lanzamiento de la serie tuvo una suerte distinta.

Al igual que “Tenkuu Shinpan” en su momento, “Vampire garden”, como anime exclusivo de Netflix, llegó a la plataforma con todos sus capítulos completos y subtitulados en español. La historia de Fine y Momo en medio de la guerra entre vampiros y humanos funciona como una película dividida en cinco partes.

Fine y Momo tocando y cantando música juntas en "Vampire in the Garden". Foto: Wit Studio

¿Será “Vampire in the garden” para ti?

A pesar de su buena producción, “Vampire in the garden” no es precisamente innovadora en la temática de los vampiros, y su punto débil recae en el worldbuilding y los personajes secundarios. Sin embargo, la relación entre Fine y Momo, las dos protagonistas, paga completamente la entrada.

Con grandes performances de Yuu Kobayashi y Megumi Han, ellas son quienes sacan adelante el anime. El impacto emocional es fuerte, y sirve para que el espectador se enganche con la dinámica entre una vampira y una humana que desean encontrar juntas un paraíso al cual pertenecer. Los fans del yuri no quedarán decepcionados.

La relación entre Fine y Momo es el principal atractivo de "Vampire in the Garden". Foto: Wit Studio

¿Dónde y cómo ver el capítulo 1 de “Vampire in the garden”?

“Vampire in the garden”, como anime original de Netflix, se estrenó en la plataforma el lunes 16 de mayo de 2022. La serie tiene un total de cinco episodios, y todos llegaron a estar disponibles en paquete.

De momento, no hay muchas opciones de terceros para ver el anime fuera de Netflix. Desde el 16 de mayo, unos cuantos grupos han lanzado Torrents que han priorizado la velocidad de disponibilidad antes que la calidad, y la mayoría no cuenta aún con subtítulos en español.

Sobre “Vampire in the garden”

“Vampire in the garden” es un anime original de Wit Studio y exclusivo de Netflix. Luego de haber sido superados por los vampiros es una terrible guerra, los humanos resisten en una pequeña ciudad, dispuestos a aniquilar a sus enemigos y recuperar el dominio.

En medio de este clima y oscuro, Momo, una joven que no se encuentra a sí misma y que anhela descubrir un lugar al cual sentir que pertenece, conoce a una vampira llamada Fine. Ella es la reina de los vampiros, pero tampoco quiere perpetuar el conflicto, y junto a Momo se proponen escapar y buscar un paraíso en el que vampiros y humanos puedan convivir en paz.