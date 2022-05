Este martes 17 de mayo, la cuenta oficial en Twitter para la adaptación animada de la segunda temporada de Tate no yuusha compartió una nueva ilustración para lo que será su nuevo arco argumental, el cual comenzará en el siguiente episodio. La imagen nos muestra al héroe del libro, quien actua como antagonista, enfrentando a Naofumi y su grupo, quienes han cruzado entre mundo para detener sus malvados planes.

Tate no yuusha 2 - ilustración del siguiente arco. Foto: Crunchyroll

Los siguientes episodios del anime desarrollarán el arco de la invasión entre mundos, cuando los héroes convocados deberán unir fuerzas para luchar contra el héroe del libro, quien planea obtener la magia de ambos mundos y así convertirse en un ser omnipotente. ¿Podrán Naofumi y los demás acabar con él?

El capítulo 7 de “Tate no yuusha no nariagari 2″ se estrenará en Japón este 18 de mayo de 2022 a las 9.30 a. m. (hora peruana). En el mismo horario y día se podrá ver a través del servicio de streaming Crunchyroll.

“Tate no yuusha no nariagari”, conocido también como “The rising of the shield hero”, es una novela ligera que comenzó a ser publicada en el 2012 por la editorial Shosetsuka ni Naro. En agosto de 2017, la editorial Media Factory lanzó al mercado un manga inspirado en la popular historia. Finalmente, en 2019, se llevó a cabo la primera adaptación animada de la obra, que estuvo dirigida por Takao Abo en los estudios Kinema Citrus.

Tate no yuusha - nuevo póster promocional de la segunda temporada. Foto: Crunchyroll

“Tate no yuusha” - sinopsis

Naofumi es un chico normal de preparatoria que un día es transportado a otro mundo, gracias a un libro mágico. En ese lugar, deberá convertirse en el Héroe Escudo, junto a otros tres hombres. Emocionado por la misión, parte a la aventura, pero al poco tiempo es traicionado por su equipo, lo cual lo lleva a dejar de confiar en las personas y a convertirse en un renegado. Ahora, el joven héroe deberá arreglárselas para enfrentarse a los peligros de las olas de oscuridad.