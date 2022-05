“Yuri is My Job!”: confirman producción del anime del popular manga yuri

Los fans del yuri saben que, lamentablemente, su género favorito es el que cuenta con menos títulos de anime entre todos los demás. Por ello, la noticia de la adaptación de “Yuri is My Job!” (“Watashi no Yuri wa Oshigoto Desu!” en japonés) es realmente una muy, muy agradable y novedosa para la comunidad.

La ilustravción de Miman, artista original de "Yuri is My Job!", para celebrar la adaptación al anime. Foto: @n28miman

Desde que se estrenó “Urasekai Picnic” en enero de 2021, no había aparecido otro anime cuyo marketing se haya enfocado en destacar que es un yuri como tal (esto no sucedió ahora con “Shokei Shoujo no Virgin Road”, por ejemplo). A diferencia de este, “Yuri is My Job!” es una comedia y slice of life, y lleva el género en su nombre.

Visual promocional y tráiler

En abril, se filtró que se había registrado un dominio web (watayuri-anime.com) para el anime de “Yuri is My Job!”. No obstante, la producción fue confirmada recientemente y de manera oficial con el lanzamiento del primer tráiler y un par de visuals promocionales.

Hime y Mitsuki de "Yuri is My Job". Foto: Passione

El tráiler confirmó a dos seiyuus muy conocidas para las protagonistas: Yui Ogura como Hime Shiraki, y a Sumire Uesaka como Mitsuki Yano. De momento se desconoce el resto de voces para el cast de “Yuri is My Job!”, así como información más detallada sobre el staff de producción.

De acorde a la temática de las fachadas de las chicas como trabajadoras del Café Liebe en “Yuri is My Job”, la producción compartió dos variantes del visual promocional con Hime y Mitsuki.

Hime y Mitsuki de "Yuri is My Job". Foto: Passione

Sobre “Yuri is My Job”

“Watashi no Yuri wa Oshigoto Desu!” es un manga que se publica en la revista Comic Yuri Hime desde noviembre de 2016. Creado por Miman, cuenta con diez volúmenes hasta la fecha, de los cuales ocho se encuentran traducidos oficialmente al inglés por Kodansha.

Capítulo 1 del manga de "Yuri is My Job". Foto: Ichijinsha

La historia trata sobre Hime, una chica admirada por todos gracias a su elegancia y belleza. No obstante, esto es solo una fachada para poder ganarse fácil a la vida y a la gente. Un día, tras lesionar accidentalmente a la dueña de un café, Hime termina reemplazándola en su trabajo, pero no este no es un café cualquiera: es uno cuya temática consiste en el típico colegio privado femenino de los shoujos.