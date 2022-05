Este viernes 13 de mayo, la cuenta oficial para la adaptación animada de “Ginga Eiyuu Densetsu”, también conocido como “Legend of the Galactic Heroes”, obra de del dibujante Yoshiki Tanaka, ha confirmado, después de una gran espera, que el anime volverá a la televisión con su cuarta temporada, aunque de momento no hay mayores detalles.

Este comunicado vino acompañado de un primer póster promocional, en el cual se puede ver el anuncio de las fechas de estreno, el día 30 de septiembre, para la primera parte, y casi un mes después, el 28 de octubre, se lanzará la segunda.

Legend of the Galactic Heroes - primer póster promocional de cuarta temporada. Foto: Crunchyroll

La producción de este anime estará a cargo del conocido director, Shunsuke Tada, quien viene trabajando desde hace un tiempo para los estudios Production I.G. Mintras tanto, el guion de esta nueva historia viene siendo realizado por Noboru Takagi, en tanto el diseño de personajes es trabajo de tres artistas, Yoko Kikuchi, Iwao Teraoka y Katsura Tsushima.

“Legend of the Galactic Heroes” - Sinopsis oficial

Miles de años después, los seres humanos que ingresaron al espacio exterior se dividieron en dos países, el Imperio Galáctico y la Free Planet Alliance, que tienen dos sistemas políticos diferentes: la tiranía y la democracia. El conflicto entre estas dos naciones ha durado 150 años, y la batalla se ha repetido en una galaxia interminable. Ambas naciones han estado en guerra durante mucho tiempo. En el Imperio Galáctico, la corrupción de la sociedad aristocrática de la secta, y en la Free Planet Alliance, la política de la mafia, que se puede decir que es un efecto dañino de la democracia, erosionó a ambas naciones. Y a finales del siglo VIII del calendario espacial, la historia avanza con la aparición de dos genios. Reinhard von Lohengram, el “genio de la victoria eterna”, y Yang Wen-li, el “mago invicto”. Los dos lideran el Ejército Imperial y el Ejército de la Alianza y chocan muchas veces.