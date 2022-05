Este jueves 12 de mayo, la web oficial de Crunchyroll anunció que la popular serie “Shijo saikyo no daimao, murabito a ni tensei suru”, también conocida como “The greatest demon lord is reborn as a typical nobody “, dio a conocer el video clip oficial de su popular ending titulado “Reincarnation”, que es interpretado por la conocida cantante ChouCho.

El capítulo 7 del anime se lanzará el día 18 de mayo en Japón y horas después estará disponible de manera oficial en la web del servicio de streaming, Crunchyroll.

El elenco de voces está conformado por:

Gabriel Ramos como Ard Meteor

Nycolle González como Ireena

Edson Matus como Jack

Óscar López como Lorde Olhyde/Weiss

Mildred Barrera como Carla

Dan Osorio como Jefe Goblin.

Este nuevo anime es dirigido por Mirai Minato, quien anteriormente trabajó en títulos como “Masamune-kun’s revenge” y “The great Jahy will not be defeated!”. El trabajo se está llevando a cabo en conjunto entre los estudios Silver Link y Blade. Los diseños de personajes están a cargo de Takayuki Noguchi, mientras que el director de arte es Yuya Yoshiyama. Finalmente, se ha confirmado que la música de esta serie será compuesta por la banda Lantis, bajo la dirección de Noriyoshi Konuma.

Shijo Saikyo no Daimao - póster promocional. Foto: Silver Link

“Shijo Saikyo no Daimao” - sinopsis oficial

En su vida pasada, era conocido como Demon Lord Varvatos, un gobernante y usuario de magia todopoderoso. Pero se sentía solo después de la pérdida de sus amigos y seres queridos durante su ascenso al poder, por lo que, en sus últimos momentos, Varvatos lanzó un hechizo de reencarnación para tener una segunda oportunidad de ser un tipo normal.

Al principio parece que va a funcionar: renace miles de años después como el aldeano Ard. Desafortunadamente para él, sus recuerdos aún están intactos y no es consciente de cuánto se ha perdido durante el tiempo que pasó sin existir, y parece que eso le costará su vida normal.